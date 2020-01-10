Представителей "Приволжье - ТрансСервис-НН" вызвали в управление Росприроднадзора для дачи объяснений Общество

Фото: администрация Дзержинска

Представителей "Приволжье - ТрансСервис-НН" вызвали в межрегиональное управление Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия для составления протокола и дачи объяснений. Об этом сообщили в ведомстве 15 января 2020 года.

На основании поступившей информации о сливе отходов на рельеф местности в районе центра по обслуживанию и ремонту автомобилей "DAF" (Дзержинск, Московское шоссе, 8) возбуждены административные дела по ч. 1 ст. 8.2 и ч.2 ст. 8.7 КоАП РФ в отношении собственника автоцентра ООО "Приволжье - ТрансСервис-НН" и должностных лиц.

Согласно материалам, направленным из администрации Дзержинска, куда изначально поступила информация о сливе, на территории лесного массива, прилегающего с восточной стороны к автоцентру, сброшены отходы в объеме не менее 40 куб.м. Отходы при визуальном осмотре идентифицированы, как шлам от автомойки. Результаты анализов отбора проб показали значительное содержание нефтепродуктов.

Росприроднадзор намерен привлечь виновных в нарушении природоохранного законодательства к ответственности по всей строгости закона. Кроме того, будут выданы представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения. Их исполнение будет находиться на особом контроле управления.

Ранее, администрация Дзержинска объяснила ситуацию с разливом технической жидкости в районе автоцентра "DAF".