Жители аварийных домов в Московском районе не довольны размером компенсации при расселении Общество

ул.Менжинского,6 Фото: Альбина Власова

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Жители четырех аварийных домов в Московском районе не довольны размером выкупной стоимости, назначенной им при расселении. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщила жительница одного из домов Альбина Власова.

Дома №6 по ул. Менжинского, №4 по ул. Евгения Никонова и дома №14 и №16 по ул. 50-летия Победы в 2014–2015 годах признали аварийными, и в ближайшее время они планируются к расселению. На их месте будут построены дома жилого комплекса "Город времени", т.е. дома расселение домов состоится в интересах застройщика.

Для оценки выкупной стоимости квартир была привлечена компания - ООО "Новсистем Консалт". В декабре она предоставила жильцам результаты своей работы, но жильцы отказались их принимать. дело в том, что семье Власовых за трехкомнатную квартиру (все комнаты изолированные) размером 65 кв.м. с хорошим ремонтом было предложено 2 млн 995 тысяч.

(дом № 6 по ул. Менжинского, фото: google.карты)

"Выкупной стоимости нам не хватит даже на двухкомнатную квартиру гораздо меньшей площади в нашем районе. Если покупать в новостройке – придется брать ипотеку, а в итоге мы получим голые стены, куда сразу не переедешь. Дома в старом фонде либо дороже, либо ужасного качества", - отметила Альбина Власова.

Альбина Власова рассказала, что 25 декабря 2019 года прошла встреча жителей аварийных домов, администрации Московского района и директора "Новсистем Консалт" Александра Шибанова. Протокол встречи имеется в распоряжении редакции. На встрече была озвучена информация о том, что компания оценила выкупную стоимость квартир в аварийных домах на основе оценки стоимости аналогов жилья на рынке недвижимости по району. Также учитывается размер убытков, связанных с изъятием жилья.

Альбина Власова в разговоре с НИА "Нижний Новгород" добавила, что в отчете ООО "Новсистем Консалт" указана средняя стоимость одного квадратного метра жилой площади в данном районе – 59 637 рублей.

"Нам не понятно, почему же в итоге нам назначают выкупную стоимость гораздо ниже", - сказала она.

(дом № 6 по ул. Менжинского, фото: Альбина Власова)

Получив протокол, жители остались недовольны. Пояснения Александра Шибанова их не устроили, т.к. согласно п.7 ст.32 ЖК РФ "при определении размера возмещения за жилое помещение в него включаются рыночная стоимость жилого помещения, рыночная стоимость общего имущества в многоквартирном доме, в том числе рыночная стоимость земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с учетом его доли в праве общей собственности на такое имущество".

"Мы просили предоставить расчет, сколько метров земли включено каждому собственнику, как это указано в статье 32 (с учетом доли собственника). Расселение нашего дома связано с его последующим сносом и освобождением земельного участка для его дальнейшей продажи застройщику", - отмечает жительница.

Также Альбина Власова подчеркнула, что в протокол не вошел вопрос о компенсации собственникам жилья за непроизведенный капитальный ремонт, который затрагивался на встрече.

"Директор "Новсистем Консалт" пояснил, что компенсация действительно собственникам положена, но он не знает, где взять ее расчет, и поэтому мы ее не получим. Данный вопрос в протокол собрания не вошел и в решении отражен не был. Не был так же учтен наш вопрос: кто должен заниматься поиском информации по стоимости этой компенсации", - сказала она.

В решении протокола значится, что администрация Московского района обратится к главе Нижнего Новгорода Владимиру Панову с предложением дать поручение профильному департаменту рассмотреть возможность переоценки стоимости недвижимости. К настоящему моменту от администрации официальных пояснений не поступало.

Сейчас жители дома намерены написать жалобу на компанию "Новсистем Консалт", чтобы получить перерасчет выкупной стоимости.

Если в ближайшее время вопрос не решится, жителей домов могут выселить принудительно, а значит им предстоят судебные тяжбы.