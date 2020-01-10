Послание Владимира Путина к Федеральному Собранию: основные тезисы Политика

Президент России Владимир Путин в послании к Федеральному Собранию 15 января 2020 года рассказал об основных изменениях в стране. Детальное выступление опубликовано на сайте администрации президента.



Демография



Владимир Путин заявил о том, что в 2024 году коэффициент рождаемости (число рождений на одну женщину) должен быть 1,7. На данный момент, показатели составляют 1,5. В связи с этим, с января 2020 года семьи, чьи доходы не превышают двух прожиточных минимумов на человека, будут получать ежемесячные выплаты на первых и вторых детей до 3 лет.

В среднем по стране, эта сумма будет привязана к прожиточному минимуму и составит около 11 тысяч рублей. Кроме того, с 1 января планируется предусмотреть ежемесячные выплаты на детей 3-7 лет включительно, которые будут получать семьи, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека.

Также в послании Владимир Путин предложил в 2021 году внедрить механизм социального контракта во всех регионах страны для борьбы с бедностью.

Материнский капитал



Программа по выплате материнского капитала будет продлена до конца 2026 года. С 1 января 2020 года, при рождении первого ребенка, маткапитал составит 466,6 тысяч рублей, при рождении второго - 616,6 тысяч рублей. Отметим, что ранее средства выплачивались при рождении второго и последующих детей.



Бесплатное питание для школьников



Выступая перед Федеральным собранием, президент предложил обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников начальной школы (1-4 классы) не позднее 1 сентября 2023 года.



Также с 1 сентября 2020 года классные руководители будут получать доплату в размере не менее 5 тысяч рублей за счёт средств федерального бюджета.



Здравоохранение

С 1 июля будет запущена программа модернизации первичного звена здравоохранения — на это выделят дополнительно 550 млрд рублей. Президент также анонсировал внесение изменений в структуру высшего образования. Так, по специальности лечебное дело 70% бюджетных мест станут целевыми, по специальности педиатрия – 75%. В ординатуре же предложено по самым дефицитным направлениям установить почти стопроцентное целевое обучение.



Конституция



Одним из самых важных заявлений президента стало предложение внести изменения в конституцию. В частности, по мнению Владимира Путина, требования международного законодательства и договоров, а также решения международных органов могут действовать на территории России только в той части, в которой они не влекут за собой ограничения прав и свобод человека и гражданина и не противоречат главному документу страны.



Среди прочего, предложено на конституционном уровне закрепить обязательные требования к главам субъектов Федерации, членам Совета Федерации, депутатам Государственной Думы, председателю правительства, его заместителям, федеральным министрам, руководителям иных федеральных органов, а также судьям. Предполагается, что по новым нормам они не могут иметь иностранное гражданство, вид на жительство либо иной документ, который позволяет постоянно проживать на территории другого государства.



Ещё более жёсткие требования должны предъявляться к лицам, претендующим на должность президента Российской Федерации. Владимир Путин предложил закрепить требование о постоянном проживании на территории России не менее 25 лет, а также отсутствии иностранного гражданства или вида на жительство в другом государстве.



"Считаю необходимым провести голосование граждан страны по всему пакету предложенных поправок в Конституции Российской Федерации", - резюмировал президент.