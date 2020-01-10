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Общество

Фонтан, скейт-площадку и зону отдыха хотят видеть нижегородцы в сквере на Прыгунова

15 января 2020 17:22  [61] Общество

Фото: администрация г. Нижний Новгород

Фонтан, скейт-площадку, теннисные столы и тихую зону для отдыха хотят видеть жители Автозаводского района в сквере на ул. Прыгунова, где планируется продолжить благоустройство. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

В общественных слушаниях по этому вопросу, которые прошли накануне, приняли участи почти 200 местных жителей.

В пресс-службе напомнили, что несколько лет сквер, протяженностью от улицы Смирнова до Южного шоссе, разделяет строительный забор. Рядом с домом № 8 по ул. Прыгунова планировали построить кафе, однако по просьбе местных жителей начались долгие судебные тяжбы с застройщиком. В итоге решением Арбитражного суда Нижегородской области от 29 мая 2019 года застройщик (ООО "Прогресс-НН") был обязан за свой счет снести объект незавершенного строительства.

Мнения жителей по поводу дальнейшего благоустройства сквера Прыгунова возле домов № 5, 8 разделились.

"Жители высказали диаметрально противоположные мнения: кто-то хочет более спокойную зону, а кому-то необходима спортивная площадка для активного отдыха. Для проектировщиков будет интересная задача - это совместить. На основе пожеланий жителей будет разработана концепция. Мы приглашаем активных жителей участвовать в рабочей группе. Они могут получать информацию, быстрее обсуждать в общем чате, и в дальнейшем смогут участвовать в общественном контроле самих работ", - отметил куратор Института урбанистики Нижнего Новгорода Виталий Офицеров.

Напомним, ежегодно количество общественных пространств, которые благоустраиваются по программе "Формирование комфортной городской среды", растет. В 2017 году в Нижнем Новгороде было благоустроено четыре территории, в 2018 – шесть, в 2019 – 16, а в 2020 планируется 40. По данным Института урбанистики, в рамках проекта ФКГС-2019 прошло 44 общественных слушания, в которых приняли участие около 3,5 тысяч нижегородцев.

Ранее сообщалось, что благоустройство сквера на ул.Прыгунова в Автозаводском районе Нижнего Новгорода предусматривает создание зоны wi-fi и 200 кв. м. Цветников.

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