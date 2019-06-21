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Общество

Благоустройство сквера на Прыгунова предусматривает создание зоны wi-fi и 200 кв. м. цветников

20 июня 2019 18:34  [389] Общество

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Благоустройство сквера на ул.Прыгунова в Автозаводском районе Нижнего Новгорода предусматривает создание зоны wi-fi и 200 кв. м. Цветников. Об этом сообщает управление по связям со СМИ городской администрации.

В настоящее время началось благоустройство второй очереди сквера. Работы ведутся по программе "Формирование комфортной городской среды" (ФКГС).

На благоустройство территории выделено 22,4 млн рублей. Проект предусматривает озеленение, устройство тротуаров, установка малых архитектурных форм, лавочек, урн, устройство наружного освещения, а также видеонаблюдение и зона wi-fi.

Сегодня и.о. главы администрации Автозаводского района Сергей Лукоянов совместно с жителями проверил ход начала ремонтных работ.

"Все работы, которые будут выполняться в сквере по программе, неоднократно обсуждались с жителями, мы совместно принимали решения и постарались максимально учесть все пожелания. Сейчас это заброшенная территория. После благоустройства, в рамках которого будут также установлены детская и спортивная площадки, нижегородцы смогут здесь комфортно отдохнуть", – приводит управление по связям со СМИ слова Сергея Лукоянова.

Также в рамках проекта в сквере будут высажены 15 деревьев (клен красный, ива белая), 31 кустарник (сирень, дерен белый). Независимый эксперт-эколог Олег Кержаков проводил обследование зеленых насаждений на улице Прыгунова и отметил, что около 10% от общего количества деревьев здесь аварийные, то есть, те, которые представляют угрозу для жителей и гостей этой территории.

"В данной части сквера расположено 122 дерева. Были определены 12 деревьев, которые попадают под критерии аварийности: наличие дупел, усохших ветвей более половины, поражение болезнями. В сильные порывы ветра такие деревья могут упасть и причинить вред здоровью и жизни людей", – уточнил Олег Кержаков. Он добавил, что проект предусматривает более 100% возмещение насаждений.

Технический директор подрядчика ООО "Нижавтодорстрой" Андрей Коротков сообщил, что из-за особенностей сквера рабочие-механизаторы стараются бережно работать рядом с деревьями.

"Перед началом работ проведены совещания с рабочими, чтобы там, где невозможно работать на технике подкапывали вручную, не повредив тем самым корни деревьев, и не ломать ветки", – рассказал Андрей Коротков. По его словам, в настоящий момент в сквере ведутся подготовительные работы, проведен демонтаж бортового камня, начинается подготовка под укладку нового бордюра.

Проект благоустройства сквера предусматривает создание пяти цветников общей площадью 212,37 кв. м. Планируется посадка цветов-многолетников (тюльпан, астра, крокус, шалфей дубравный, эхинацея пурпурная и др.)

По контракту работы по благоустройству должны быть завершены до 1 сентября, но подрядчик пообещал жителям сдать сквер ко Дню города.

Напомним, по словам мэра Владимира Панова в 2019 году на благоустройство территорий Нижнего Новгорода по программе ФКГС выделено на треть больше средств, чем в 2018 году. Работы будут идти на 15 общественных пространствах: это вторые очереди работ в парках и скверах, начатые в прошлом году, а также восемь новых пространств. Кроме того, в программу благоустройства на этот год вошли 138 городских дворов.

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