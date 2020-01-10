Светлана Помпаева покидает пост главы нижегородского КУГИ Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Светлана Помпаева покидает пост главы председателя Комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами Нижнего Новгорода. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в городской администрации.

Отмечается, что это решение принято в связи с переходом Светланы Помпаевой на новую работу. На какую именно, не уточняется.

Напомним, Светлана Помпаева возглавила нижегородский КУГИ в 2018 году, сменив на этом посту Валентину Никулину. Ранее она занимала должность заместителя руководителя территориального управления Росимущества Московской области.