Светлана Помпаева покидает пост главы нижегородского КУГИ

Светлана Помпаева покидает пост главы председателя Комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами Нижнего Новгорода. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в городской администрации.
Отмечается, что это решение принято в связи с переходом Светланы Помпаевой на новую работу. На какую именно, не уточняется.
Напомним, Светлана Помпаева возглавила нижегородский КУГИ в 2018 году, сменив на этом посту Валентину Никулину. Ранее она занимала должность заместителя руководителя территориального управления Росимущества Московской области.
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