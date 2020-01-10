Экс-начальник отдела ГИБДД Сергача оштрафован за превышение полномочий Общество

Экс-начальник межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД Сергача оштрафован за превышение полномочий (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и служебный подлог (ч. 1 ст. 292 УК РФ). Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 16 января 2020 года.

Судом установлено, что в октябре 2019 года полицейский, исполняя ранее данное своему знакомому обещание, допустил преподавателя автошколы к сдаче теоретического экзамена на право управления транспортными средствами вместо двух кандидатов в водители. Сведения о сдаче экзамена он незаконно внес в экзаменационные листы, и заверил личной подписью. По результатам сдачи экзаменов кандидаты незаконно получили допуск к экзамену по управлению транспортным средством в условиях дорожного движения.

Вину в совершении преступления он признал и в содеянном раскаялся.

Суд согласился с позицией государственного обвинителя, и учитывая смягчающие вину обстоятельства, отсутствие отягчающих обстоятельств, назначил штраф в размере 80 тысяч рублей.

Из органов внутренних дел осужденный уволен в октябре 2019 года в связи с утратой доверия. Приговор не вступил в законную силу.