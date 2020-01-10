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Происшествия

Госинспекция труда расследует случай с избиением кондуктора нижегородского автобуса

16 января 2020 12:06  [61] Происшествия

Государственная инспекция труда в Нижегородской области расследует несчастный случай с избиением кондуктора НПАП № 1 (филиал МП "Нижегородпассажиравтотранс"). 52-летняя женщина получила тяжелую травму в результате конфликта с пассажиром.

Инцидент произошел 30 декабря 2019 года около 11:20. В салоне рейсового автобуса, следовавшего по маршруту А9, на конечной остановке (ул. Космическая) произошел конфликт с пассажиром. Кондуктора ударили по лицу, в результате чего у нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и перелом носа со смещением.

Проверяется соблюдение норм охраны труда, устанавливаются причины несчастного случая.

Ранее, инспекторы приступили к расследованию другого несчастного случая в пос.Окский, в результате которого погибла 61-летняя кондуктор МУП "Богородское ПАП".

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