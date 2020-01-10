Экологическая викторина на тему ТКО прошла в НГЛУ Н.А.Добролюбова Общество

Фото: НГЛУ

Экологическую викторину по теме твердых коммунальных отходов и охраны окружающей среды провели для членов интернационального экологического клуба "Homeco" НГЛУ им.Н.А. Добролюбова, организованного при поддержке министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

"Перед нами стоят амбициозные задачи, поставленные президентом Владимиром Путиным и прописанные в нацпроекте "Экология". Но чтобы эти задачи выполнить не достаточно только проводимых работ по ликвидации накопленного экологического вреда и создания комплексной системы обращения с отходами. Необходимо менять сознание людей, заниматься экологическим образованием. И я уже поставил задачу, чтобы в нашей области этому направлению уделялась усиленное внимание. Необходимо рассказывать о необходимости сохранения природы с самого раннего возраста", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Мероприятие для студентов провел региональный оператор. За звание экологических знатоков боролись четыре команды. В итоге первое место получила команда "In Nature". Студенты-лингвисты также запланировали в этом году посетить Сормовскую мусороперегрузочную станцию, где установлена линия сортировки отходов. Молодым людям интересно поближе познакомиться с отраслью обращения с отходами.

"Опыт организации экологических клубов при вузах нужно масштабировать и поддерживать на всех уровнях. Мы рады, что при нашей поддержке удалось создать перспективный молодежный экологический клуб, который добился значительных результатов за короткий срок и может стать началом такого положительного тренда", - отметил министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров.

В пресс-службе отметили, что Нижегородский государственный лингвистический университет им.Н.А. Добролюбова планирует стать частью общероссийской программы "Зеленые ВУЗы России" и в настоящее время выполняет задания квеста программы, цель которого – снизить "экологический след" учащихся. Ряд заданий уже выполнен: при поддержке министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области была организована акция по теме раздельного накопления отходов "Пластиковая операция", организованы научные внутривузовские экологические конференции, в том числе, с участием иностранных студентов. Также в вузе организован сбор пластиковых крышек и батареек.

Напомним, о необходимости экологического воспитания молодежи губернатор Нижегородской области Глеб Никитин говорил в Уфе на заседании Совета при полномочном представителе президента РФ в ПФО Игоре Комарове. Глава региона отметил, что в создаваемом в Нижегородской области Научно-образовательном центре в качестве одной из основных специализаций будет экология.

Также Глеб Никитин поручил главам муниципалитетов усилить работу по экологическому воспитанию молодежи.

Реализация национального проекта "Экология" в рамках указа президента РФ Владимира Путина началась в стране с 2019 года.