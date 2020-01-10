Инвестиции и срок открытия изменились у аквапарка на Гагарина Общество

Фото: С сайта будущего аквапарка

Инвестиции и срок открытия изменились у аквапарка на пр.Гагарина в Нижнем Новгороде.

Как сообщили НИА "Нижний Новгород" в министерстве экономического развития и инвестиций Нижегородской области, инвестиции в строительство аквапарка в настоящее время составляют 5 млрд рублей. Изначально сумма называлась в 4 млрд рублей.

Также изначально инвестор - ООО "Акватория развлечений", планировало открыть комплекс с аквапарком в августе 2016 года, а потом в IV квартале 2019 года.

Сейчас называется ориентировочный срок - сентябрь 2020 года.

В министерстве добавили, что в настоящее время готовность объекта составляет 60%. Подрядчик полностью возвел строительные конструкции объекта и подвел инженерные сети. На территории будущего комплекса ведутся отделочные работы и выполняется благоустройство объекта.

После ввода объекта в эксплуатацию на территории Нижнего Новгорода будет функционировать закрытый аквапарк "Океанис" круглогодичного посещения на 1,5 тысячи человек. В нем будет находится девять полноразмерных горок и детский комплекс. Кроме того, в состав комплекса войдет термальный блок, где расположатся бани и сауны: инфракрасные бани, парильные римские, финская сауна, комплекс хамам и другие (более 21 вида). Помимо этого комплекс включает в себя зону фитнеса.

Также в перечень объектов, входящих в состав комплекса, входят торговый центр с предприятиями общественного питания и детской развлекательной зоной.