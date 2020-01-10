Прокуратура обязала администрацию Бутурлинского района предоставить жилье детям-сиротам Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Прокуратура обязала администрацию Бутурлинского района предоставить жилье детям-сиротам. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 17 января 2020 года.

Проверкой установлено, что двое молодых людей ещё в детстве остались без родителей и находились под опекой. Какое-либо жильё за детьми не закреплялось. При этом в нарушение закона данные лица из числа детей, оставшихся без попечения родителей на протяжении длительного времени не обеспечены жилыми помещением, несмотря на то, что состояли в льготном списке районной администрации.

По итогам проверки прокурор района обратился в суд с исковыми заявлениями о понуждении администрации обеспечить заявителей жилыми помещениями по установленным нормам.

Суд удовлетворил исковые требования прокурора, исполнение решений находится на контроле прокуратуры.



О ситуации по обеспечению жильем нижегородских детей-сирот в 2019 году агентство сообщало ранее.