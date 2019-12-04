Нижегородские дети-сироты получили квартиры: какова общая ситуация по обеспечению жильем Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Ключи от квартир получили 32 человека, которые являются детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей. Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов поздравил новоселов и вручили ключи от квартир доме № 42 по улице Волжской Сормовского района.

"В этом году была проведена по-настоящему большая работа. Во-первых, благодаря поддержке губернатора мы передали уже 95 квартир детям, которые в силу разных обстоятельств остались без родителей. Всего министерство социальной политики нам передало 117 квартир, поэтому в самое ближайшее время еще появятся 22 новосела. Квартиры очень светлые, хорошие, уютные. Ребята смогут уже Новый год встретить в новых квартирах", - сказал Владимир Панов.

Ситуация в целом по городу

Ранее нижегородские депутаты оценили темпы обеспечения жильем детей-сирот как неудовлетворительные.

По данным департамента образования, в настоящее время обеспечению жилыми помещениями на территории Нижнего Новгорода в общей сложности подлежат 1103 человека из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Основания для обеспечения жильем наступили у 665 человек: 542 человека находятся в возрасте от 18 до 23 лет, 123 человека – старше 23 лет. В настоящее время в отношении 86 человек имеются вступившие в законную силу решения судов об обязании администрации Нижнего Новгорода предоставить жилые помещения по договорам специализированного найма.

Напомним, постоянная комиссия городской Думы по социальной политике во время выездного совещания осмотрела 12 квартир, приобретенных для детей-сирот Нижнего Новгорода в Кстово. Причем, ключи от квартир, предназначенных для этих детей, были переданы региональному министерству социальной политики еще в декабре 2018 года.

Предварительно на 2020 год запланирована сумма на приобретение 163 жилых помещений, в 2021 году 179 жилых помещений.

Фото: администрация города

Ситуация в целом по области

По данным министерства соцполитики области на начало октября 2019 года в области зарегистрировано 2,8 тысяч детей-сирот, достигших совершеннолетия и имеющих право на получение жилья.

В этом году почти 700 детей-сирот получат квартиры, в том числе 77 детей - в черте Нижнего Новгорода.

В 2020 году планируется обеспечить жильем 734 ребенка-сироты, на эти цели предусмотрено финансирование в объеме 995,2 млн рублей. Таким образом, судя по данным, стоимость одной квартиры не должна превышать 1 млн 356 тысяч рублей.