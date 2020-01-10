Нижегородец подозревается в убийстве и сожжении мужчины из-за купленного автомобиля Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

Нижегородец подозревается в убийстве и сожжении мужчины из-за купленного автомобиля. Как сообщили в СУ СК России по Нижегородской области 17 января 2020 года, два дня назад в ночное время в гаражном кооперативе, расположенном на ул. М. Тореза, было обнаружено обгоревшее тело неизвестного мужчины.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В кратчайшие сроки следователи СК в тесном взаимодействии с оперативными сотрудниками уголовного розыска Московского района была установлена личность погибшего. Кроме того, задержали и подозреваемого в совершении данного преступления. Им оказался 25-летний житель Московского района.

По версии следствия, 14 января 2020 года в дневное время молодой человек пригласил мужчину в арендованным им гараж, расположенный на ул. М. Тореза. В ходе конфликта он избил 42-летнего мужчину, а затем нанес ему несколько ударов по голове обухом топора. От полученных телесных повреждений мужчина скончался. В ночное время молодой человек вынес тело погибшего и с целью сокрытия совершенного преступления поджег его.

При допросе молодой человек пояснил следователям СК, что купил у погибшего дорогостоящий автомобиль, который, как оказалось впоследствии, ему не принадлежал. В тот день он пригласил продавца авто в гараж с целью вернуть деньги. Вину в совершении убийства он признал. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что житель Арзамасского района подозревается в убийстве бывшей жены и пасынка из охотничьего ружья.