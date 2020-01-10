Горадминистрация советует недовольным компенсацией жильцам аварийных домов обращаться в суд Общество

ул.Менжинского,6 Фото: Альбина Власова

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Администрация Нижнего Новгорода советует недовольным назначенной при расселении выкупной стоимостью жильцам аварийных домов обращаться в суд. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте строительства и капитального ремонта.

"Если собственник жилого помещения не согласен с определением размера возмещения за изымаемое жилое помещение, то он вправе обратиться в суд за защитой нарушенных либо оспариваемых прав", - говорится в сообщении.

Напомним, что дома №6 по ул. Менжинского, №4 по ул. Евгения Никонова и дома №14 и №16 по ул. 50-летия Победы в 2014–2015 годах признали аварийными, и в ближайшее время они планируются к расселению.

В городской администрации пояснили, что расселение осуществляется в рамках договора между администрацией города и ООО "НМЗ-инвест" о развитии застроенной территории от 4 декабря 2013 года, заключенного на основании постановления администрации Нижнего Новгорода от 15 июля 2013 года "О развитии застроенной территории в границах улиц Страж Революции, Гвардейцев, 50-летия Победы, Евгения Никонова в Московском районе".

Постановления администрации Нижнего Новгорода об изъятии данных земельных участков и изъятии жилых помещений в многоквартирных домах были приняты в октябре 2019 года.

(дом № 6 по ул. Менжинского, фото: google.карты)

Для оценки выкупной стоимости квартир была привлечена компания - ООО "Новсистем Консалт". В декабре она предоставила жильцам результаты своей работы, но жильцы отказались их принимать. Дело в том, что, например, семье Власовых за трехкомнатную квартиру (все комнаты изолированные) размером 65 кв.м. с хорошим ремонтом было предложено 2 млн 995 тысяч.

"Выкупной стоимости нам не хватит даже на двухкомнатную квартиру гораздо меньшей площади в нашем районе. Если покупать в новостройке – придется брать ипотеку, а в итоге мы получим голые стены, куда сразу не переедешь. Дома в старом фонде либо дороже, либо ужасного качества", - в разговоре с НИА "Нижний Новгород" отметила Альбина Власова.

"Возмещение за изымаемое жилое помещение определяется независимым оценщиком, определенным в соответствии с требованиями федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок". Оказание услуг по оценке производится в соответствии с требованиями закона "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" и федеральными стандартами. Подбор объектов-аналогов, используемых при определении выкупной стоимости, находится в компетенции оценщика", - ответили НИА "Нижний Новгород" в администрации.

СПРАВКА:

При определении размера возмещения за жилое помещение в него включаются рыночная стоимость жилого помещения, рыночная стоимость общего имущества в многоквартирном доме с учетом его доли в праве общей собственности на такое имущество, а также все убытки, причиненные собственнику жилого помещения его изъятием, включая убытки, которые он несет в связи с изменением места проживания, временным пользованием иным жилым помещением до приобретения в собственность другого жилого помещения, переездом, поиском другого жилого помещения для приобретения права собственности на него, оформлением права собственности на другое жилое помещение, досрочным прекращением своих обязательств перед третьими лицами, в том числе упущенную выгоду (ч.7 ст.32 Жилищного кодекса РФ).