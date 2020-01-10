Парк "Семейное счастье" создадут в поселке Ломовка в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" Общество

Парк "Семейное счастье" создадут в поселке Ломовка Арзамасского района Нижегородской области в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В финальных общественных обсуждениях проекта парка приняло участие около 30 человек. Им предложили выбрать между двумя концепциями. Первая, это "Площадь фестивальная" и вторая – создание парка "Семейное счастье". Голосование также проходило в социальных сетях. В итоге жители решили создать в поселке парк "Семейное счастье". Там должны будут появиться детская и спортивная площадки, фотозона и площадка для проведения массовых мероприятий.

"Жители также примут участие в реализации данного проекта. Они уже высказали пожелания провести на этой территории субботники и высадить цветы и кустарники", - рассказала глава администрации Ломовского сельсовета Татьяна Бурлакова.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин также отметил, что участие жителей в создании проектов благоустройства – один из главных принципов нацпроекта "Жилье и городская среда".

"Только спрашивая мнение жителей, мы можем создать такой парк или сквер, где будет интересно проводить время всем слоям населения. Необходимо ориентироваться на их пожелания и на их идеи. Наша задача качественно изменить жизнь людей и общественные пространства не только в крупных городах, но и отдаленных деревнях и поселках", - сказал Глеб Никитин.

Он также добавил, что в прошлом году в регионе преобразили 100 общественных пространств. В этом году планируется благоустроить 131 территорию. На это из всех уровней бюджета будет направлено 1,2 миллиарда рублей.

Напомним, с 10 по 31 октября 2019 года в 18 городах Нижегородской области с численностью населения свыше 20 000 человек прошло открытое рейтинговое голосование по выбору общественных пространств, которые будут благоустроены в 2020 году. В перечень вошло 163 объекта, 84 из них находятся в Нижнем Новгороде, 79 – в Нижегородской области.

Глеб Никитин отметил, что проект по формированию комфортной городской среды имеет огромное значение для региона. По его словам, он позволил качественно изменить подход к благоустройству и созданию новых общественных пространств.

Ключевой целью национального проекта "Жилье и городская среда", который был утвержден указом президента РФ Владимира Путина, является повышение комфортности городской среды, создание механизма прямого участия граждан в благоустройстве.