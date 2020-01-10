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Экономика

Нижегородская область второй год подряд входит в "высшую" группу по качеству проведения процедур оценки регулирующего воздействия

18 января 2020 12:38  [440] Экономика

Нижегородская область второй год подряд входит в "высшую" группу по качеству проведения процедур оценки регулирующего воздействия. Об этом сообщает министерство экономического развития и инвестиций региона.

Минэкономразвития России опубликовало рейтинг качества осуществления процедур оценки регулирующего воздействия в субъектах РФ за 2019 год.

Нижегородская область стала обладательницей статуса "Высший уровень".

Всего в эту группу вошли 38 регионов.

По методике Минэкономразвития России регионы могли попасть в одну из 4 групп: "Высший уровень" (от 80 до 100 баллов), "Хороший уровень" (от 60 до 79 баллов), "Удовлетворительный уровень" (от 40 до 59 баллов) и "Неудовлетворительный уровень" (от 0 до 39 баллов).

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин обратил внимание, что уровень развития процедур оценки в Нижегородской области по большинству показателей выше среднероссийского. Так, например, по уровню информационного обеспечения Нижегородская область заняла первое место среди регионов России.

Ранее, в 2016 - 2017 годах Нижегородская область занимала место в группе с хорошим уровнем.

Росту способствовала работа органов госвласти области и муниципалитетов, активная позиция экспертного сообщества, участвовавшего в общественных обсуждениях правовых актов и их проектов, затрагивающих интересы инвесторов и предпринимателей. Кроме того, был введен единый портал для обсуждения проектов и действующих НПА в рамках ОРВ.

СПРАВКА:

Оценка регулирующего воздействия - процедура, в ходе которой анализируются проекты нормативных правовых актов.

Цель – выявление в них положений, которые приводят к избыточным административным и другим ограничениям в деятельности предпринимателей, а также к необоснованным расходам, как для бизнеса, так и для бюджетной системы РФ.

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