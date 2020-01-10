Дзержинец подозревается в покушении на изнасилование Происшествия

Дзержинск Фото: Яндекс.Карты

Дзержинец подозревается в покушении на изнасилование. Как сообщили в СУ СК России по Нижегородской области, его задержали по "горячим" следам.

По версии следствия, 17 января 2020 года в ночное время на ул. Черняховского Дзержинска на 24-летнюю девушку напал мужчина, повалил ее на землю, нанес несколько ударов на голове и волоком потащил в безлюдное место, где попытался изнасиловать ее. Потерпевшей удалось воспользоваться моментом и убежать от злоумышленника.

Она незамедлительно обратилась в правоохранительные органы и по "горячим" следам, спустя около 2 часов, следователи СК во взаимодействии с оперативными сотрудниками полиции установили и задержали подозреваемого.

Им оказался 33-летний гражданин, с которым девушка познакомилась накануне. Вину он признал, заключен под стражу. Расследование по уголовному делу продолжается.

Напомним, в конце декабря прошлого года нижегородские школьники пресекли попытку изнасилования.