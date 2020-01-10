Наномодифицированные полимеры начали выпускать в Дзержинске Экономика

Фото: Кирилл Мартынов

ООО "ОКАПОЛ" организовало в Дзержинске Нижегородской области импортозамещающее производство наномодифицированных полимеров. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

Завод открылся 20 января. Объем инвестиций в новое производство составил 340 млн рублей.

"Сейчас мощность завода составляет 5 тысяч тонн. В перспективе планируется увеличить эти объемы в 4 раза", - сказал Глеб Никитин, который принял участие в открытии завода.

Глава региона добавил, что благодаря реализации проекта в регионе будет создано 150 новых рабочих мест.

"Открытие нового импортозамещающего производства - знаковое событие для региона. Производимая заводом продукция – наномодифицируемые полимеры и новые композиционные материалы, используется в тяжелом и нефтегазовом машиностроении, топливно-энергетическом комплексе и даже медицине. Это отечественная технология мирового уровня – мы не копируем слепо то, что сделано за рубежом, а создаем свои собственные решения", - пояснил Глеб Никитин.

Генеральный директор "ОКАПОЛа" Дмитрий Огородцев, в свою очередь, сообщил, что это не первое производство компании в Нижегородской области.

"В последнее время ситуация изменилась: если раньше были административные барьеры, то сейчас они трансформировались в административное содействие", - отметил Дмитрий Огородцев.

В день открытия ООО "ОКАПОЛ" были подписаны два соглашения – с компанией "Сибур-Полилаб" и нижегородским Научно-образовательным центром.

В пресс-службе структурного подразделения ООО "СИБУР" в Нижнем Новгороде рассказали, что стороны договорились о совместной работе по развитию потребления модифицированных полимеров "ОКАПОЛ" и полимеров СИБУРа, включая композиционные материалы и пакетные решения на их основе. Также обе компании будут совместно работать над развитием переработки вторичных полимеров, включая смесевые отходы и многослойные материалы.

Глеб Никитин сообщил также, что в 2019 году в Нижегородской области открылся ряд новых импортозамещающих производств. Например, при поддержке Фонда развития промышленности, предоставившего льготный займ, в Кулебаках Нижегородской области построен комплекс порошковой металлургии ООО "Гранком" - не имеющее аналогов в России производство металлических порошков и изделий из них, которое обеспечит импортозамещение комплектующих для российского машиностроения.

Напомним, что с начала 2019 года по решению Глеба Никитина Нижегородская область начала работу по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Ранее сообщалось, что Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию 15 января 2020 года подчеркнул, что "нужно создать условия для существенного повышения реальных доходов граждан" - это "важнейшая задача правительства и Центрального банка".

Для ее решения, по словам президента РФ, "нужно запустить новый инвестиционный цикл, серьёзно нарастить вложения в создание и обновление рабочих мест, инфраструктуру, в развитие промышленности, сельского хозяйства, сферы услуг". "Начиная с этого года ежегодный прирост инвестиций должен составлять не менее пяти процентов, их долю в ВВП страны нужно увеличить с текущего 21% до 25% в 2024 году", - отметил Владимир Путин.