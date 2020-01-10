Специалисты в 2019 году провели оценку почти 5 тысяч км нижегородских дорог Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Специалисты в 2019 году провели оценку почти 5 тысяч км нижегородских дорог. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Информацию об оценке дорог озвучил заместитель генерального директора ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог" Леонид Самухин 20 января на заседании комитета Законодательного собрания Нижегородской области по транспорту и связи.

На основании такой диагностики по поручению губернатора региона Глеба Никитина планируется сформировать электронную карту технического состояния автодорог общего пользования. При обсуждении вопросов ремонта и состояния дорог глава области неоднократно указывал на необходимость системного подхода к формированию ремонтной кампании.

Согласно госконтракту, с сентября по декабрь 2019 года специалисты ООО "ДорТехПроект" оценивали транспортно-эксплуатационное состояние дорог в регионе, в том числе в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". В исследовании были задействованы семь передвижных лабораторий с аттестованными средствами изменения и две команды специалистов для определения GPS-координат осей дорог.

"С помощью аттестованной аппаратуры измерены прочность дорожного покрытия, продольная и поперечная ровность, интенсивность движения, а также зафиксированы сведения о транспортных средствах, которые передвигаются по данному участку, и информация о расположенных там дорожных объектах. Все эти сведения будут использованы при формировании программы ремонта ГУАДа", - пояснил Леонид Самухин.

В ходе исследования специалисты оценили почти 5 тысяч км автодорог, в том числе 1,123 тысячи км - в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", разработан проект организации дорожного движения на 850 км дорог.

Аналогичное исследование по инициативе нижегородского губернатора проводилось и в 2018 году. Благодаря этому на сегодняшний день систематизирована информация более чем о 2/3 всех региональных автодорог. В 2020 году работа будет продолжена.

"Тема текущего состояния дорог очень важна. На одном из выездных заседаний комитета нам уже было продемонстрировано измерительное оборудование в действии. Качественный инструментарий дает понять, какие дороги соответствуют нормативам. Также своевременная диагностика позволяет более рационально использовать финансовые ресурсы на содержание и ремонт дорог и выявлять места повышенной аварийности. Кроме того, приемочная диагностика после капитального строительства или ремонта позволяет оценить качество выполненных работ дорожно-строительными организациями. Более подробно вопрос об итогах проведения диагностики в 2018 и 2019 годах и перспективах формирования электронной карты технического состояния автомобильных дорог будет рассмотрен на заседании комитета в феврале", - отметил председатель комитета Законодательного собрания по транспорту и дорожному хозяйству Владимир Солдатенков.