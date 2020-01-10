День снега отметили в Сарове Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегордской области

Праздник "День снега" отметили в Сарове Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Мероприятие состоялось на Лыжной базе. Это общественное пространство было благоустроено в прошлом году в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".

"Я рад приветствовать всех, кто сегодня пришел на обновленную лыжную базу, чтобы отметить этот замечательный праздник спорта и здорового образа жизни! Пользуясь случаем, хочу еще раз выразить благодарность всем строителям, благодаря труду которых наша любимая Лыжная база стала еще современнее", - сказал глава администрации Сарова Алексей Голубев.

Вниманию гостей была предложена обширная развлекательная и спортивная программы. В частности, прошли соревнования по футболу на снегу, состязания на самый длинный спуск с горы, забеги на лыжах, выступления городских творческих коллективов и многое другое. Особой популярностью у юных саровчан пользовалась новая детская площадка.

Также в рамках праздника все желающие могли пообщаться с призером Олимпийских игр по лыжным гонкам Анастасией Седовой и посмотреть на выставку снежных фигур, которая в этом году прошла под девизом "Спорт – норма жизни".

"Очень важно, чтобы те общественные пространства, которые мы преображаем в рамках нацпроекта, были востребованы. И мы делаем акцент на том, чтобы в парках и скверах проходили массовые мероприятия, чтобы территории пользовались большой популярностью и становились любимыми местами отдыха людей", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Глеб Никитин также добавил, что в регионе в 2019 году в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" было благоустроено 100 общественных пространств и 382 дворовые территории. На эти цели из федерального, областного и муниципального бюджетов направлено больше 1,5 миллиардов рублей.

Глеб Никитин отметил, что проект по формированию комфортной городской среды имеет огромное значение для региона. По его словам, он позволил качественно изменить подход к благоустройству и созданию новых общественных пространств.