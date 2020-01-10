Церковь XVIII века, мельница и овины на Щелоковском хуторе отреставрируют до 2021 года Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Восстановление пяти объектов культурного наследия регионального значения началось в архитектурно-этнографическом музее-заповеднике "Щелоковский хутор". Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Ранее агентство сообщало, что планируется реставрация "Покровской церкви" из села Зеленое, мельницы толчеи-столбовки из д. Петухово Городецкого района и двух овинов из деревни Шашки Семеновского района и д. Михайлово Уренского района.

По итогам аукционов, состоявшихся в конце 2019 года, Покровскую церковь и Дом Павловой отреставрирует ООО "Зодчие Северо-Запада" (Москва) за 4,2 млн рублей и 30,4 млн рублей. Мельницей толчеей-столбовкой займется ООО "АВК Групп" (Екатеринбург) за 3,1 млн рублей, ямным и верховым овинами – ООО "Регионресурсгрупп" (Москва) - оба за 1,2 млн рублей.

На памятниках деревянного зодчества будет проведен комплекс работ – реставрация срубов, кровель, механизмов, интерьеров, укрепление фундаментов и пропитка древесины специальными составами.

Сроки выполнения работ - 2020-2021 гг.

По словам директора музея-заповедника Марины Бугровой, последние полноценные реставрационные работы проводились в музее в конце 90-х гг. ХХ века. Из-за отсутствия стабильного финансирования фактически все объекты культурного наследия пришли в аварийное состояние. В настоящее время реставрация объектов культурного наследия Щелоковского хутора включена в программу подготовки к празднованию 800-летия города.

"С началом реализации полного цикла производственных работ доступ посетителей на территорию музея будет ограничен, но работа по изучению и сохранению традиционной культуры продолжится. В течение 2020 года будут организованы экспедиции по сбору этнографического материала в районы Нижегородской области, разработаны тематико-экспозиционные планы выставок и новых экспозиций, а также программы для публики для будущей реализации в обновлённом музее", - сказала Марина Бугрова.

СПРАВКА:

МАУК "Архитектурно-этнографический музей-заповедник "Щелоковский хутор" включает памятники деревянного зодчества – уникальные образцы русской архитектурно-строительной культуры конца XVII - начала ХХ вв.

Территория музея составляет 35,9 га и представляет собой участок леса 1 категории (памятник природы регионального значения), разделенный двумя глубокими оврагами на три неравных части.

Музей был создан 1 января 2014 года на основе имущества Музея архитектуры и быта народов Нижегородского Поволжья, открытого 3 июня 1973 года.

В настоящее время в музее собрано 14 памятников деревянного зодчества XVII-XIX в.в., перевезенных из Городецкого, Семеновского, Ковернинского, Кстовского районов Нижегородской области.