"Город Горький в годы Великой Отечественной войны сделал исключительное для Победы", - Геннадий Суворов Общество

Геннадий Суворов Фото: Александр Воложанин

Член общественной палаты Нижегородской области Геннадий Суворов прокомментировал итоги заседания оргкомитета по присвоению Нижнему Новгороду звания Город трудовой доблести".

У меня даже не возникает такой вопрос: почему наш город достоин звания Город трудовой доблести. Город Горький в годы Великой Отечественной войны сделал исключительное для Победы", - сказал он.

Вот вы возьмите все крупнейшие предприятия, которые были построены непосредственно перед войной. В годы войны они выдавали продукцию для нашей Красной Советской Армии, которая обеспечила Победу. И все крупнейшие предприятия в годы Великой Отечественной войны были награждены орденами. Горьковский автомобильный завод - самое крупное предприятие - трижды был награжден. Красное Сормово — два ордена. Артиллерийский завод №92 (не все нижегородцы, наверное, знают что теперь это Машиностроительный завод) - также три ордена получил", - пояснил Геннадий Суворов.

Это оценка Государственного комитета обороны за вклад, который сделали горьковчане в тот период. Я уже не говорю о том, что коллективы предприятий в годы Великой Отечественной войны неоднократно награждались переходящим Красным знаменем Государственного комитета обороны. Артиллерийский завод номер 92, который выпускал знаменитые на весь мир пушки ЗИС-3, получал переходящее Красное Знамя 33 раза. И 1945-ом году решением Государственного комитета обороны, которое подписал тогдашний руководитель страны Сталин, ему было оставлено это Знамя на вечное хранение", - рассказал член общественной палаты Нижегородской области.

Мало кто знает, что Горьковский автомобильный завод в годы войны выпускал не только автомобили. Например, известную полуторку, которая на всех фронтах воевала и обеспечивала в какой-то степени жизнь блокадного Ленинграда по Ладожскому озеру, по Дороге жизни. И не только бронеавтомобили и самоходные артиллерийские установки. На ГАЗе, внутри завода был еще один завод №466 (номер никому сейчас ничего не говорит), но этот завод выпускал авиационные двигатели мощностью 500 лошадиных сил. Этими двигателями комплектовались истребители, но не только", - вспоминает Геннадий Суворов.

В 1941-ом году, когда была поставлена задача на заводе Красное Сормово организовать выпуск танков Т-34, выяснилось что двигатели для этого танка, которые производились в Харькове, уже невозможно поставить. Фронт продвигался к Харькову, завод готовился к эвакуации. И вот тогда инженеры приняли решение устанавливать на танке Т-34 авиационные двигатели — те самые, которые производились на Горьковском автомобильном заводе. И это помогло выполнить задачу по организации производства танка Т-34 на заводе Красное Сормово", - подытожил он.