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Нижний Новгород установил почти 100-летний рекорд по теплой погоде в январе 2020 года.
Синоптики Центра Фобос поясняют, что прошедшая неделя "ознаменовались серией рекордов максимальной температуры в России".
В перечень абсолютных максимумов за всю историю регулярных наблюдений входит и Нижний Новгород.
Например, 18 января погода в Нижнем Новгороде была на 2,3 градуса выше, чем за столетнюю историю города. Предыдущий рекорд +2,2 градуса фиксировался в 1931 году.
"По прогнозам, всю предстоящую неделю аномальное тепло сохранится, а значит, без рекордов не обойдется", - сообщают синоптики.
Напомним, что в начале февраля синоптики прогнозируют в Нижнем Новгороде резкое похолодание до -20°, а к середине следующего месяца температура воздуха будет достигать -31°.
Морозы придут в Нижний Новгород сразу после плюсовой температуры.
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