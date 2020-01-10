Нижний Новгород установил почти 100-летний рекорд по теплой погоде в январе Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Нижний Новгород установил почти 100-летний рекорд по теплой погоде в январе 2020 года.

Синоптики Центра Фобос поясняют, что прошедшая неделя "ознаменовались серией рекордов максимальной температуры в России".

В перечень абсолютных максимумов за всю историю регулярных наблюдений входит и Нижний Новгород.

Например, 18 января погода в Нижнем Новгороде была на 2,3 градуса выше, чем за столетнюю историю города. Предыдущий рекорд +2,2 градуса фиксировался в 1931 году.

"По прогнозам, всю предстоящую неделю аномальное тепло сохранится, а значит, без рекордов не обойдется", - сообщают синоптики.

Напомним, что в начале февраля синоптики прогнозируют в Нижнем Новгороде резкое похолодание до -20°, а к середине следующего месяца температура воздуха будет достигать -31°.

Морозы придут в Нижний Новгород сразу после плюсовой температуры.