Памятник Александру Невскому планируется установить в Нижнем Новгороде в 2021 году Общество

проект Фото: правительство Нижегородской области

Памятник Александру Невскому планируется установить в Нижнем Новгороде в 2021 году – в год 800-летия со дня рождения князя и 800-летия города. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин дал поручение проработать возможность участия нижегородцев в выборе внешнего облика памятника.

"Необходимо сделать 3D-визуализацию, чтобы мы могли со всех сторон посмотреть, как будет выглядеть памятник: и с набережной Федоровского, и со Стрелки, и с Ярмарки, и с Канавинского моста", - сказал Глеб Никитин. "Важно обсудить проекты с самими нижегородцами. В том числе и по размеру памятника, и по его облику", - добавил глава региона.

С вопросом об установке памятника обратилось министерство культуры Нижегородской области. Идея выдвинута Нижегородской епархией РПЦ ещё несколько лет назад, сейчас это предложение размещено на официальном портале 800-летия Нижнего Новгорода.

Ранее, члены Архитектурного совета определили два варианта установки памятника князю Александру Невскому в Нижнем Новгороде: на Стрелке или Благовещенской площади.

СПРАВКА:

Александр Ярославич Невский (13 мая 1221 года — 14 ноября 1263 года), святой, новгородский князь (1236—1251), владимирский великий князь с 1252; сын князя Ярослава Всеволодовича. Победами над шведами в Невской битве 1240 года и немецкими рыцарями Ливонского ордена в Ледовом побоище 1242 обезопасил западные границы Руси. Александр Невский был братом Юрия Всеволодовича (основателя Нижнего Новгорода).

Родился в семье князя Ярослава Всеволодовича и княгини Феодосии, дочери князя Мстислава Удатного. С отцовской стороны он был внуком Всеволода Большое Гнездо. В 1236 он был посажен на новгородское княжение. Славу молодому князю принесла победа, одержанная на берегу Невы, в устье реки Ижоры 15 июля 1240 над шведским отрядом. Считается, что именно за эту победу князя стали называть Невским, но впервые это прозвище встречается в источниках с 14 века. Победа на Неве усилила политическое влияние Невского, но в то же время способствовала обострению его отношений с боярством, в результате столкновений с которым князь был вынужден покинуть Новгород и уехать в Переяславль-Залесский. Тем временем Ливонский орден, собрав немецких крестоносцев Прибалтики, датских рыцарей из Ревеля, заручившись поддержкой папской курии и давних соперников новгородцев псковичей, вторгся в пределы новгородских земель.

Из Новгорода было отправлено посольство к Ярославу Всеволодовичу с просьбой о помощи. Тот направил в Новгород вооруженный отряд во главе со своим сыном Андреем Ярославичем, которого весной 1241 года сменил Александр. Собрав мощное войско, он отбил занятые рыцарями Копорье и Водьскую землю, а затем выгнал из Пскова ливонский отряд. Новгородцы вторглись на территорию Ливонского ордена и начали разорять поселения эстов, данников крестоносцев. Против Александра Невского выступило большое конное войско во главе с магистром ордена. Вышедшие из Риги рыцари, уничтожили передовой русский полк Домаша Твердиславича, вынудив Александра отвести свои отряды к границе Ливонского ордена, проходившей по Чудскому озеру. Обе стороны стали готовиться к решающему сражению. Оно произошло на льду Чудского озера, у Вороньего камня 5 апреля 1242 года и вошло в историю как Ледовое побоище. Немецкие войска потерпели сокрушительное поражение. Ливонский орден был вынужден заключить мир, по которому крестоносцы отказывались от притязаний на русские земли, а также передавали русским часть Латгалии.

Летом 1242 Александр Невский нанес поражение литовским отрядам, нападавшим на северо-западные русские земли, в 1245 году отбил Торопец, захваченный Литвой, уничтожил литовский отряд у озера Жизца и, наконец, разгромил литовское ополчение под Усвятом. Александр Невский и в дальнейшем продолжал укреплять северо-западные границы Руси: послал посольства в Норвегию, результатом которого было первое соглашение между Русью и Норвегией (1251), совершил успешный поход в Финляндию против шведов, предпринявших новую попытку закрыть русским выход к Балтийскому морю (1256).

В 1252 году правитель западной части Монгольской державы — Золотой Орды – Батый решил отстранить от великого княжения Андрея Ярославича и вручил ярлык владимирского великого князя Александру Невскому. Политическая линия Александра способствовала предотвращению разорительных нашествий татар на Русь. Несколько раз он ездил в Орду, добился освобождения русских от обязанности выступать войском на стороне татарских ханов в их войнах с другими народами. Александр Невский прилагал много усилий для укрепления великокняжеской власти в стране. Новый золотоордынский правитель хан Берке (с 1255) ввел на Руси общую для покоренных земель систему обложения данью. В 1257 в Новгород, как и другие русские города, были направлены "численники" для проведения подушной переписи населения. Это вызвало возмущение новгородцев, которых поддержал князь Василий. В Новгороде началось восстание, продолжавшееся около полутора лет.

В 1262 вспыхнули волнения в суздальских городах, где были перебиты ханские баскаки и изгнаны татарские купцы. Чтобы умилостивить хана Берке, Александр Невский лично отправился с дарами в Орду. Хан удерживал князя подле себя всю зиму и лето; только осенью Александр получил возможность вернуться во Владимир, но по дороге заболел и 14 ноября 1263 скончался в Городце Нижегородской области. Тело его было погребено во владимирском монастыре Рождества Богородицы. Уже в 1280-х годах во Владимире началось почитание Александра Невского как святого, позднее он был официально канонизирован Русской православной церковью. В 1724 Петр основал в Петербурге монастырь в честь благоверного князя (ныне Александро-Невская лавра) и повелел перевезти туда его останки. Он же постановил отмечать память Александра Невского 30 августа в день заключения победоносного Ништадтского мира со Швецией. 21 мая 1725 императрица Екатерина I учредила орден Александра Невского — одну из высших наград России, существовавших до 1917 года. Во время Великой Отечественной войны 29 июля 1942 был учрежден советский орден Александра Невского, которым награждались командиры от взводов до дивизий включительно, проявившие личную отвагу и обеспечившие успешные действия своих частей.