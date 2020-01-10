Автолавки в села: нижегородские предприниматели получат компенсации по конкурсу Бизнес

Нижегородские предприниматели получат компенсации на затраты для покупки "Автолавок в село" по конкурсу. Об этом сообщили в министерстве промышленности области.

Конкурс пройдет в мае-июне 2020 года. Компенсации 50-60% (до 1 млн рублей) затрат на покупку автолавок смогут получить не менее 20 предпринимателей, планирующих оказывать услуги нестационарной торговли.

В том числе, эта поддержка позволит заменить старые машины на новые.

Глава региона Глеб Никитин добавил, что в рамках областного проекта "Автолавки в село" за приобретение автолавок нижегородские предприниматели получат 14,4 млн рублей субсидий в 2020 году и 15 млн рублей – в 2021.

По итогам конкурсного отбора, проведенного минпромторгом Нижегородской области в 2019 году, субсидии на реализацию проекта получили десять районов: Спасский, Ардатовский, Дальнеконстантиновский, Ковернинский, Воскресенский, Тоншаевский, Сосновский, Вачский, Городецкий районы и городской округ Сокольский.

Напомним, что с начала 2019 года по решению губернатора Глеба Никитина Нижегородская область начала работу по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".