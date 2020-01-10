Почти 850 компьютерных классов будут созданы в регионе в рамках нацпроекта "Образование" Общество

Фото: администрация Арзамаса

Почти 850 компьютерных классов будут созданы в регионе в рамках национального проекта "Образование". Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Задачу по цифровой трансформации российских школ поставил в своем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин. Реализация мероприятий национального проекта "Образование" будет в полной мере способствовать выполнению этой задачи. В прошлом году было оборудовано более 70 мобильных компьютерных классов. В этом году будет создано еще более 200 таких классов в 101 школе, а всего до 2024 года должны быть оборудованы 844 мобильных компьютерных класса в 422 образовательных учреждениях", - заявил Глеб Никитин.

"Новое оборудование даст возможность получить качественное образование вне зависимости от территориального расположения школы. Технологии позволяют освоить навыки наиболее востребованных профессий даже в небольших населенных пунктах", - отметил губернатор.

В двух городских школах Арзамаса в рамках нацпроекта открыли двери для учащихся два новых кабинета информатики. Общая стоимость оборудования составила около 4 млн рублей. Арзамасская гимназия закупила две интерактивные панели, 45 нетбуков-трансформеров, 9 ноутбуков и 3 МФУ, что позволило полностью оснастить два учебных кабинета. Программа ремонта и оформления кабинетов реализуется в соответствии с федеральным стандартом визуального стиля - брендбуком. По такому же принципу оборудованы классы и в школе № 2.

"В 2020 году еще четыре школы получат возможность переоснащения в рамках нацпроекта, а до 2022 года включительно все школы города обновят кабинеты информатики. Важно, чтобы у нас не было различий между образовательными организациями, и все ученики имели равные возможности для обучения", - подчеркнул мэр Арзамаса Александр Щелоков.

Кроме того, в рамках национального проекта "Образование" в коррекционной школе № 8 совершенствуется трудовое обучение для ребят с ограниченными возможностями здоровья. На сумму около 4 млн рублей здесь были оборудованы мастерские, в которых дети получают профессиональные навыки.

Напомним, Владимир Путин в своем ежегодном послании Федеральному собранию подчеркнул, что к концу 2021 года все школы России должны иметь не просто доступ в сеть, а высокоскоростной интернет.