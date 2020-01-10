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Экономика

Правительство Нижегородской области выработало механизм координации внешних связей муниципальных образований

21 января 2020 18:41  [277] Экономика

Фото: пресс-служба МИД РФ

Правительство Нижегородской области выработало механизм координации внешних связей муниципальных образований. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, который принял участие в заседании Совета глав субъектов Российской Федерации при МИД России 21 января 2020 года под председательством Сергея Лаврова.

"В частности, мы инициировали разработку полноценной программы межмуниципального сотрудничества с Республикой Беларусь. Данная программа является комплексной, охватывает самые разные сферы взаимодействия, в ее реализации участвуют почти 20 муниципалитетов региона. Эту практику будем распространять и на сотрудничество с другими зарубежными партнёрами", - заявил Глеб Никитин.

В своем докладе Глеб Никитин подчеркнул важность для Нижегородского региона международного технологического сотрудничества.

"На сегодняшний̆ день муниципальными районами и городскими округами Нижегородской̆ области заключено 56 соглашений с муниципалитетами двадцати государств. Значимым для международных связей региона событием стали мероприятия в Боснии и Герцеговине и Республике Сербия. Два нижегородских мобильных "Кванториума", созданные благодаря национальному проекту "Образование", совершили гуманитарную экспедицию в эти страны. По результатам поездки нижегородской делегации в Сербию достигнута предварительная договорённость о формировании международной исследовательской группы молодых учёных по направлениям "Искусственный интеллект" и "Экология больших рек", - отметил губернатор.

В качестве примера международного сотрудничества Глеб Никитин привел открытие производства в Малайзии нижегородским холдингом "Оргхим".

"Для нас событие в Малайзии станет положительным кейсом, который мы собираемся масштабировать с помощью Научно-образовательного центра мирового уровня, который был создан в рамках национального проекта "Наука", - сказал Глеб Никитин.

В целом на заседании в качестве показательных примеров такого сотрудничества рассмотрен опыт внешних связей органов местного самоуправления Нижегородской области, а также Ямало-Ненецкого автономного округа, Омской области, Республики Карелия, Приморского края и Москвы.

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