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Экономика

"Теплоэнерго" удвоило объем замены сетей в 2019 году

22 января 2020 13:34  [90] Экономика

Фото: пресс-служба АО "Теплоэнерго"

АО "Теплоэнерго" по итогам 2019 года удвоило объем замены сетей, всего было отремонтировано 95 км. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В план ремонта 2019 года вошли, главным образом, участки распределительных и квартальных сетей, которые показали свою недостаточную надежность в предыдущий отопительный период.

По результатам исследований и испытаний именно трубопроводы малого и среднего диаметра, которые составляют наибольшую часть сетевого комплекса предприятия, требовали замены для обеспечения бесперебойной подачи теплоносителя в отопительном периоде 2019-2020 года. Во время ремонтной кампании был заменен большой объем таких участков, благодаря чему удалось в целом переломить ситуацию с ростом повреждаемости трубопроводов.

Совокупная повреждаемость сетей в зоне ответственности АО "Теплоэнерго" снизилась в 2019 году на 3% в сравнении с 2018 годом, сообщили в компании.

Также по окончанию отопительного сезона предприятие усилит работу по диагностированию и обследованию магистральных трубопроводов для выявления и дальнейшей замены проблемных участков.

АО "Теплоэнерго" планирует в 2020 году сохранить объемы ремонта трубопроводов для повышения надежности теплоснабжения.

Ранее сообщалось, что "Теплоэнерго" полностью заменит участки труб, где в 2019 году произошли нарушения.

СПРАВКА:

АО "Теплоэнерго" обслуживает 124 котельных и свыше 1800 км теплосетей, охватывая 2/3 территории Нижнего Новгорода в Нижегородском, Советском, Приокском, Сормовском, Канавинском, Московском и Ленинском районах).

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