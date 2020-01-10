Соглашение о создании крупнейшего образовательного центра в Нижегородской области подписано с ГК "Просвещение" Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал концессионное соглашение с ГК "Просвещение" о создании крупнейшего образовательного центра в регионе. Комплекс на 4550 мест будет состоять из трех учебных корпусов в Нижнем Новгороде (бульвар Южный мкр. "Юг" – на 1500 мест, мкр. Верхние Печеры – на 1500 мест и в границах улиц Машинная-Победная – на 1100 мест) и центра дополнительного образования в г.о.г. Бор (450 мест), объединенных единой образовательной программой. Комплекс рассчитан на 4 550 учеников.

Планируемый объем инвестиций – 6,2 млрд рублей. Предполагается, что единый образовательный центр будет создан в 2021 году. Ранее сообщалось о том, что объем инвестиций составляет 7 млрд рублей.

Суть концепции обучения

Уникальность центра в его концепции двух ступеней. Первая ступень объединит начальную школу и обучающихся 5−7 классов; вторая — старших школьников, с 8 по 11 класс. Основной фокус второй ступени — предпрофильная подготовка и ранняя профориентация.

Автором концепции выступает группа компаний "Просвещение" при участии министерства имущественных и земельных отношений и министерства образования, науки и молодежной политики региона. Концессионер намерен построить образовательный комплекс за два года, само соглашение с областью будет действовать 13 лет. Ранее инвестору одобрили кредит для создания уникального нижегородского образовательного центра.

Обучение по общей образовательной программе будет бесплатным для школьников.

"Такого в Нижнем Новгороде не было никогда. В стране таких концессий тоже нет. Это прорыв в этой сфере", - подчеркнул Глеб Никитин.