Нижегородский водоканал окажет помощь в ликвидации аварии на канализационном коллекторе, стоки которого поступают на территорию СНТ "Красный кожевенник": там сейчас затопило 1000 кв.м. Об этом сообщает пресс-служба водоканала.
Канализационный коллектор большого диаметра 1400 мм (принадлежит ООО "Заводские сети") обслуживает Автозаводский район.
Нижегородский водоканал оказывает помощь в ликвидации последствий, направив на место ЧП спецтехнику и своих сотрудников.
Для ликвидации аварии будет отключено водоснабжение Автозаводского района. Нижегородский водоканал окажет помощь в обеспечении жителей водой, по району будут курсировать три автоцистерны. До отключения жителям рекомендуется запастись холодной водой.
Узнать о точках раздачи питьевой воды и заказать бочку можно по телефону горячей линии АО "Нижегородский водоканал" 246-99-99.
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