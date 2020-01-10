Нижегородский водоканал окажет помощь в ликвидации аварии на канализационном коллекторе Общество

Нижегородский водоканал окажет помощь в ликвидации аварии на канализационном коллекторе, стоки которого поступают на территорию СНТ "Красный кожевенник": там сейчас затопило 1000 кв.м. Об этом сообщает пресс-служба водоканала.

Канализационный коллектор большого диаметра 1400 мм (принадлежит ООО "Заводские сети") обслуживает Автозаводский район.

Нижегородский водоканал оказывает помощь в ликвидации последствий, направив на место ЧП спецтехнику и своих сотрудников.



Для ликвидации аварии будет отключено водоснабжение Автозаводского района. Нижегородский водоканал окажет помощь в обеспечении жителей водой, по району будут курсировать три автоцистерны. До отключения жителям рекомендуется запастись холодной водой.

Узнать о точках раздачи питьевой воды и заказать бочку можно по телефону горячей линии АО "Нижегородский водоканал" 246-99-99.