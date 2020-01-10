Девять городов Нижегородской области будут участвовать во всероссийском конкурсе "Малые города и исторические поселения" Культура и отдых

Фото: правительство Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел заседание межведомственной комиссии 22 января 2020 года в Нижегородском кремле по отбору заявок на всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды 2020 года "Малые города и исторические поселения". Он проводится в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". По итогам заседания стало известно, что девять городов Нижегородской области будут участвовать во всероссийском конкурсе.

"Конкурс, который проводит министерство строительства и ЖКХ России, воодушевляет и мотивирует муниципалитеты постоянно расти. Предыдущие годы показали, что эта работа приводит к хорошим результатам. Самое главное, мы видим, что у наших муниципальных образований есть интерес и желание участвовать в развитии своих территорий, есть свежие идеи по созданию действительно комфортных новых общественных пространств", - сказал Глеб Никитин.

Работа по подготовке заявок осуществлялась органами местного самоуправления совместно с региональным министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства и Институтом развития городской среды Нижегородской области.

В номинации "Малые города с численностью населения до 20 тысяч человек" от региона по решению комиссии будут участвовать Шахунья, Лукоянов и Княгинино. В номинации "Малые города с численностью населения от 20 до 50 тысяч человек" - Городец, Заволжье и Сергач. В номинации "Малые города с численностью населения от 50 до 100 тысяч человек" на суд федеральных экспертов будут представлены проекты Выксы, Павлова и Бора.

Предварительно победители всероссийского конкурса могут рассчитывать на грант до 100 млн рублей в зависимости от численности населения.

Глеб Никитин напомнил, что в 2018 году победителями всероссийского конкурса "Малые города и исторические поселения" стали 4 города Нижегородской области. Это Арзамас, Выкса, Семенов и Саров. Общая сумма грантов, выделенная из федерального бюджета на их благоустройство, составила 325 миллионов рублей.

"При этом область заняла второе место в России по объему выделенных денег. Считаю, что это достойный результат. Безусловно, самое главное, что за счет победы получили жители. А видим мы конкретные результаты и завершенные проекты, которые высоко оценили федеральные коллеги. В 2019 году от Нижегородской области победителями конкурса вновь стали 4 города. Это Дзержинск, Богородск, Навашино и Урень. Общая сумма гранта в этот раз составила 249 миллионов рублей. К преображению этих общественных пространств приступят уже в этом году", - добавил Глеб Никитин.