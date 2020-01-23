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Общество

Нижегородский водоканал снизит плату за воду жителям Автозавода, где прорвало коллектор

23 января 2020 15:39  [175] Общество
Нижегородский водоканал снизит плату за воду жителям Автозавода, где прорвало коллектор

Нижегородский водоканал снизит плату за воду жителям Автозавода, где прорвало коллектор

Фото: НИА Нижний Новгород

Нижегородский водоканал выполнит перерасчет стоимости услуги холодного водоснабжения в домах Автозаводского района, жители которых остались без воды из-за аварии на коллекторе. Об этом сообщает пресс-служба водоканала.

Авария произошла 22 января 2020 года. Прорыв канализационного коллектора стал причиной отключения в Автозаводском районе воды в 1,7 тысячи домов, где проживает 294 тысяч человек, в том числе почти 60 тысяч детей.

Кроме того, без воды остались 118 социально значимых учреждений, в том числе 14 больниц, где круглосуточно находятся пациенты.

По данным пресс-служба Нижегородского водоканала, перерасчет за услуги холодного водоснабжения и водоотведения будет отражен в платежке за февраль 2020 года.

Перерасчет будет выполнен автоматически для всех жителей Автозаводского района, в чьих квартирах, либо частных домах не установлены приборы учета и расчёт водопотребления идет по нормативам. Он будет отражен в платежке за февраль 2020 года. Исключение составляют те автозаводцы, дома которых находятся на обслуживании ТСЖ. Им перерасчет произведет председатель ТСЖ с последующей передачей данных в Нижегородский водоканал.

Тем жителям Автозаводского района, у кого стоит прибор учета холодного водоснабжения, расчет платы производится по показаниям счетчика.

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