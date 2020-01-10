Почти 500 тысяч нижегородцев остались без воды, аварию устранят только завтра Происшествия

Почти 500 тысяч нижегородцев остались без воды, аварию устранят только завтра Фото: ГУ МЧС

Прорыв канализационного коллектора 22 января в Нижнем Новгороде стал причиной отключения в Автозаводском районе холодной воды в домах, где проживает 500 тысяч человек. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС РФ.

Прорыв коллектора произошел в Ленинском районе на ул. Шекспира у дома №10Б. Из коллектора вытекают канализационные стоки, которые распространились на территории в 1 тысячу кв. м.

В результате аварии нарушено холодное водоснабжение Автозаводского района. Под отключение воды попали более 1,7 тысяч домов, где проживает 294 тысяч человек, в том числе почти 60 тысяч детей.

Кроме того, без воды остались 118 социально значимых учреждений, в том числе 14 больниц, где круглосуточно находятся пациенты.

Оставшиеся без воды жители Автозавода могут получить ее в больнице №37 и №40, а также в родильном доме №7.

В пресс-службе администрации города сообщали, что аварию на коллекторе устранят только через 12 часов, то есть 22 января.

Также узнать о точках раздачи питьевой воды и заказать бочку можно по телефону горячей линии Нижегородского водоканала - 246-99-99.