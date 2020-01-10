Пункт обслуживания пользователей "Ситикард" в Нижнем Новгороде переехал с пл.Минина Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Пункт обслуживания пользователей "Ситикард" на пл. Минина и Пожарского в Нижнем Новгороде прекратил свою работу. Об этом сообщается на сайте компании.

Вместо него 23 января 2020 года начал работу новый пункт по адресу ул.Ванеева, 1 (около пл.Свободы).

Работать он будет с 9:00 до 20:00 без выходных.

Напомним, пункты обслуживания также находятся по адресам: пр. Ленина, 81 и ул. Гордеевская, 2А ("Гордеевский Универмаг" второй этаж Старого здания).

Ранее сообщалось, что пункты оформления транспортных карт открыли в 13 районах Нижегородской области.