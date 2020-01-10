Холодное и горячее водоснабжение после аварии на коллекторе будет полностью восстановлено к вечеру, - Нижегородский водоканал Общество

Заполнение водой системы водоснабжения Автозаводского района началось в 15:30. В течение 1-2 часов холодная вода дойдет до всех жителей Автозавода. Затем начнется поступление горячей воды, холодное и горячее водоснабжение будет полностью восстановлено к вечеру. Об этом сообщили в пресс-службе АО "Нижегородский водоканал".



В администрации Автозаводского района уточнили, что первыми воду получат в Северном поселке, Соцгороде II, а также на проспекте Октября и на улице Дьяконова. К 17:00 вода должна вернуться во все дома района.

Кроме того, глава района Александр Нагин отметил, что, по поручению главы Владимира Панова, 16 бочек с водой, которые сейчас курсируют по территории района, будут работать до полного восстановления водоснабжения.

Отметим, что Нижегородский водоканал выполнит перерасчет стоимости услуги холодного водоснабжения в домах Автозаводского района, жители которых остались без воды из-за аварии на коллекторе. Под отключение воды попали более 1,7 тысяч домов, где проживает 294 тысяч человек, в том числе почти 60 тысяч детей.

Кроме того, без воды остались 118 социально значимых учреждений, в том числе 14 больниц, где круглосуточно находятся пациенты.