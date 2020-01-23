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Происшествия

Пациентов из больниц Автозаводского района экстренно госпитализировали в другие учреждения из-за аварии на коллекторе

23 января 2020 16:31  [88] Происшествия

Пациентов из больниц Автозаводского района экстренно госпитализировали в другие учреждения в течение 23 января 2020 года из-за аварии на коллекторе.

В соответствии с приказом, экстренные больные по профилям заболеваний направлялись в следующие медицинские организации:

- по хирургии из больницы №13 Автозаводского района в больницу № 33 Ленинского района, из больницы № 40 Автозаводского района в больницу № 30 Московского района

- по травматологии и ортопедии из больницы №13 и № 40 Автозаводского района в больницу №39 Канивинского района

- по гинекологии и акушерству из больницы № 40 Автозаводского района в родильный дом №4 Ленинского района

- по детям в возрасте до 18 лет (детская хирургия) направляются в больницу №1 Приокского района.

Тяжелые пациенты продолжают лечение в отделениях анестезиологии и реанимации и в профильных отделениях.

Плановая медицинская помощь, не требующая круглосуточного наблюдения, оказывается на койках дневного пребывания.

Запас питьевой и технической воды в медицинских организациях Автозаводского района имеется в достаточном количестве.

Ранее сообщалось, что в жилых домах холодное и горячее водоснабжение после аварии на коллекторе будет полностью восстановлено к вечеру. В администрации Автозаводского района уточнили, что первыми воду получат в Северном поселке, Соцгороде II, а также на проспекте Октября и на улице Дьяконова. К 17:00 вода должна вернуться во все дома района.

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