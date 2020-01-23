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Общество

Опубликован маршрут возобновляемого с 24 января автобуса А-58 в Нижнем Новгороде

23 января 2020 20:58  [1] Общество

Опубликован маршрут возобновляемого с 24 января автобуса А-58 в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.

Ранее этот маршрут отменили, но сейчас он восстановлен по распоряжению губернатора Глеба Никитина.

В пресс-службе регионального правительства сообщали, что маршрут будет продлён до улицы Деловой в нагорной части города и до микрорайона Соцгород – 1 в заречной.

Вместо ул. Белинского он пойдёт через ул.Горького, связывая Автозавод с онкодиспансером и больницей имени Семашко, взамен отменённой маршрутки №98.

Деартамент транспорта администрации города перечислил все остановочные пункты этого маршрута:
улица Космическая
микрорайон Мончегорский
улица Толбухина
улица Спутника
улица Красноуральская
52 квартал
улица Дегтярева
больница № 23
администрация Автозаводского района
улица Лоскутова
проспект Ильича
проспект Кирова
улица Комсомольская
проспект Октября
Дворец бракосочетания
Остановка по требованию
Никольский собор
улица Дьяконова
стадион "Северный"
улица Газовская
проспект Бусыгина
улица Переходникова
троллейбусное депо №3
станция метро "Пролетарская"
улица адмирала Нахимова
станция метро "Двигатель революции"
администрация Ленинского района
станция метро "Заречная"
институт экономики и предпринимательства
железнодорожная больница
проспект Ленина
площадь Комсомольская
площадь Лядова
улица Большая Покровская
станция метро "Горьковская"
диагностический центр
парк имени Кулибина
площадь Свободы
улица Варварская
площадь Минина и Пожарского
Водная академия
технический университет
ГИТО
канатная дорога
автостанция "Сенная"
улица Донецкая
улица Фруктовая
АО "Маяк"
микрорайон Медвежья долина
улица Родионова
больница имени Семашко
улица Деловая (онкодиспансер)

В обратном направлении автобус будет передвигаться по тому же маршруту. По данным
департамента транспорта, на линии задействуют 12 автобусов большого класса.

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