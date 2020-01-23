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Общество

Нижегородцу грозит три года лишения свободы за разглашение банковской тайны

24 января 2020 10:40  [363] Общество

Нижегородцу грозит три года лишения свободы за разглашение банковской тайны. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 24 января 2020 года.

Прокуратурой Советского района направлено в суд уголовное дело в отношении 28-летнего молодого человека. Он обвиняется в совершении преступления по ч.2 ст. 183 УК РФ (незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну).

По версии следствия, в сентябре 2019 года нижегородец работал в одном из банков в Управлении контроля и отчетности сектора контроля операций с наличными средствами и ценностями и в силу своей должности имел доступ к персональным данным клиентов. Один из его друзей попросил узнать информацию о состоянии счетов нескольких людей, поскольку данные лица являлись должниками. Находясь на рабочем месте, работник скопировал данные расчетных счетов и отправил их своему другу по электронной почте.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 3 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что неизвестные взорвали банкомат в Выксе.

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