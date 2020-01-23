Нижегородского полицейского из отдела противодействия коррупции задержали за взятку Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

Нижегородского полицейского задержали за взятку. Как сообщили в СУ СК России по региону 24 января 2020 года, возбуждено уголовное дело в отношении оперуполномоченного отделения № 1 Автозаводского района отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Нижнему Новгороду, подозреваемого в совершении преступления по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

По версии следствия, 22 января 2020 года в вечернее время около остановки "Гостиница Заречная" в Ленинском районе Нижнего Новгорода по поручению этого полицейского посредник получил от мужчины взятку в сумме 100 тысяч рублей.

Это был первый транш из ранее обговоренной суммы взятки в размере 200 тысяч рублей, за которую полицейский намеревался не привлекать мужчину к предусмотренной законом ответственности в рамках проводимой им проверки по факту правонарушения в сфере экономической деятельности.

Противоправные действия полицейского пресечены следователями СК совместно с его же коллегами ОРЧ (СБ) ГУ МВД России по Нижегородской области. Подозреваемый задержан и по информации МВД будет уволен.

В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что начальницу Дзержинского ФСПП судят за взятки, которые она брала в виде банкетов.