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Общество

Житель Уреня экстренно эвакуирован вертолетом санавиации в областной центр

24 января 2020 13:23  [115] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегордской области

Житель Уреня экстренно эвакуирован вертолетом санавиации в областной центр. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Пожилой мужчина из Уреня с острым инфарктом миокарда экстренно эвакуировали вертолетом санавиации из Уренской центральной районной больницы в больницу им. Н.А.Семашко, где на сегодняшний день пациент проходит лечение в полном объеме.

Развитие медико-санитарной помощи первичного звена в регионе реализуется в рамках нацпроекта "Здравоохранение".

По словам и.о. главного врача нижегородского территориального центра медицины катастроф Михаила Созонова, санитарно-авиационная эвакуация пациента осуществлялась бригадой анестезиологии-реанимации центра в составе врача анестезиолога-реаниматолога и медбрата-анестезиста.

"Вертолет вылетел из Нижнего Новгорода в Урень в 22:43. Учитывая, что ранее посадочные площадки в области не были оборудованы свето-сигнальным оборудованием, эвакуация пациентов в областные медицинские организации осуществлялась только в светлое время суток. Однако, с начала этого года ведутся работы по установке "ночного старта" на вертолетных площадках в отдаленных районах", - пояснил Михаил Созонов.

"В настоящее время "ночной старт" установлен на вертолетной площадке территориального центра медицины катастроф в больнице им. Семашко, которая является травмоцентром и региональным сосудистым центром I уровня, а также на вертолетных площадках Арзамаса, Уреня, Большого Болдина, села Починки", - добавил главврач.

В 2019 году санитарная авиация осуществила 345 вылетов.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что с 2020 года в Нижегородской области будет запущен единый диспетчерский центр скорой помощи. Развитие этого направления медицинской помощи - важнейшая составляющая национального проекта "Здравоохранение", который реализуется в стране в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина.

В своем ежегодном послании Федеральному собранию глава государства особо подчеркнул значимость развития медико-санитарной помощи первичного звена.

"До конца 2020 года медицинская помощь должна стать доступной во всех, я хочу это подчеркнуть, именно во всех без исключения населённых пунктах России, для всех граждан, где бы они ни жили. Главное, чтобы люди наконец почувствовали уважительное, по-настоящему бережное отношение к себе, к своему здоровью со стороны государства", - сказал Владимир Путин.

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