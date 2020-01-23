Межвузовский кампус может быть создан в Нижнем Новгороде Политика

Фото: Кирилл Мартынов

Межвузовский кампус может быть создан в Нижнем Новгороде. Вопрос обсудили на встрече губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с ректорами нижегородских вузов 24 января 2020 года. Главной темой мероприятия стало обсуждение реализации послания президента Федеральному собранию РФ 15 января.

НОЦ мирового уровня

Он напомнил, что в рамках нацпроекта "Наука" создан научно-образовательный центр мирового уровня: в прошлом году удалось открыть математическое отделение в Нижегородском госуниверситете с Российским федеральным ядерным центром для проведения научно-исследовательских работ, направленных на расширение функциональных возможностей пакета программ ЛОГОС, и Центр развития компетенций руководителей научных проектов и лабораторий.

В этом году НОЦ разрабатывает заявку на создание на территории региона инновационного научно-технологического центра. "Он позволит создать благоприятные экономические и правовые условия для развития наукоёмких производств, прорывных исследований и технологических разработок мирового уровня. На базе центра будет сформировано научно-исследовательское направление по развитию технологий искусственного интеллекта, технологий квантовой обработки данных. Послание президента придаст новый стимул этой работе", - сказал губернатор.

Ректор Приволжского исследовательского медицинского университета Николай Карякин отметил необходимость развития первичного звена медико-социальной помощи, поставленные президентом.

"Мы предлагаем создать в ПИМУ профильную кафедру для данного направления, где смогли бы обучаться, например, участковые. Прошу поручить региональному минздраву подобрать клинические базы для этих целей. Также нам важно создать систему мотивации для молодых медиков, чтобы они шли работать в районы региона. Наш собственный опыт показывает, что те, у кого есть участок с домом, охотнее остаются работать, чем те, кто имеет квартиру", - добавил ректор ПИМУ.

Межвузовский кампус

Николай Карякин также сказал, что необходим единый межвузовский кампус, чтобы полноценно проходить обучение студентам из районов региона, а иностранным студентам жить и учиться в регионе в комфортных условиях.

Глеб Никитин поручил руководителю УК НОЦ Андрею Саносяну учесть все пожелания при планировании межвузовского кампуса в Нижнем Новгороде.