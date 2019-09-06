НОЦ мирового уровня планирует создать в Нижегородской области Глеб Никитин Общество

Фото: Кирилл Мартынов

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел совещание по вопросу деятельности нижегородского научно-образовательного центра (НОЦ) мирового уровня "Техноплатформа-2035" 10 сентября 2019 года. Ранее глава региона представил программу развития НОЦ для укрепления и расширения сотрудничества между НИИ и ВУЗами, научными центрами и промышленными предприятиями.

"У нас безусловно огромный потенциал, огромное количество научных и образовательных организаций, вузов, НИИ, научных институтов РАН, большой промышленный комплекс, который может проделать соответствующую работу - сформировать заказ для науки и образования", - отметил Глеб Никитин.

По словам губернатора, была серьезная конкурентная борьба за право оказаться в числе 5 пилотных регионов, где создаются первые НОЦ. Также в 2019 году НОЦы в рамках национального проекта "Наука" будут создаваться в Тюменской, Белгородской, Кемеровской областях и Пермском крае.

Глава региона подчеркнул, что президентом РФ Владимиром Путиным "поставлена задача - создать НОЦ мирового уровня".

Упор на экологию

"Все, кто здесь присутствуют, предлагали свои проекты, которые мы сгруппировали в направления. В первую очередь, это экологическая повестка. Например, разработка технологий ликвидации вреда и обращения с отходами 1-2 класса опасности. Это не занятая ниша. Во-первых, в стране и в мире огромное количество таких проблем, во-вторых, действительно не везде существуют технологии вовлечения вторичных ресурсов в оборот. Я на это направление возлагаю очень большие надежды", - добавил Глеб Никитин.

НОЦ и ПИМУ

Ректор ПИМУ Николай Карякин рассказал, что их НОЦ интересует с точки зрения межвузовского взаимодействия между ННГУ, ИПФРАН и ПИМУ по экологическим вопросам.

"Мы сможем увидеть и проанализировать специфику заболеваний в зависимости от экологической ситуации в различных муниципальных образованиях, и понять те внешние факторы, которые сегодня влияют на здоровье человека. Поэтому развитие экологического направления в рамках НОЦ считаем очень важным и будем этим заниматься", - отметил Николай Карякин.

НОЦ и "Цифровое месторождение"

Руководитель отдела спецпроектов АНО "Проектный офис Стратегии развития Нижегородской области" Евгений Федосеев презентовал программу деятельности НОЦ, которая прошла защиту на Совете научно-образовательных центров. О работе с НОЦ в рамках комплексного научно-технологического проекта "Цифровое месторождение" рассказали заместитель директора РФЯЦ-ВНИИЭФ по инновациям и инвестициям Владимир Жигалов и заместитель директора Института проблем нефти и газа РАН Николай Еремин.

"Наш академический институт занимается получением чистых веществ. Это совершенно новые материалы, очень дорогостоящие, и наши потребители в большинстве своем - зарубежные организации и институты. Мы надеемся, что НОЦ поможет нам реализовать их внутри страны", - подчеркнул директор ФГБУН Институт химии высокочистых веществ им Г.Г.Девятых РАН Андрей Буланов.

Проекты НОЦ

В рамках НОЦ планируется реализация проектов по основным направлениям:

1. Инновационные производства, компоненты и материалы.

2. Интеллектуальные транспортные системы.

3. Высокотехнологичная персонализированная медицина и медицинское приборостроение.

4. Передовые цифровые технологии.

5. Экология и ликвидация накопленного экологического ущерба.

Ранее сообщалось, что участники нижегородского НОЦ позволят увеличить долю высокотехнологичной продукции на 25%.