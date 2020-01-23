Застройщика ЖК "Сердце Нижнего" признали банкротом Бизнес

Застройщика ЖК "Сердце Нижнего" (ООО "Международная строительная компания") признали банкротом. Об этом сообщается в документах на сайте арбитражного суда Нижегородской области.

Иск на компанию подал кредитор Сергей Зайцев.

Суд признал должника несостоятельным (банкротом) и открыл конкурсное производство в отношении имущества должника сроком на один год. Суд назначил конкурсного управляющего, который должен будет предоставить отчёт в декабре 2020 года.

Процедура банкротства ООО "МСК" дает возможность достроить дом с помощью нового инвестора.

В настоящее время мэрия ведет работу с потенциальными инвесторами, выразившими готовность завершить строительство "проблемного" дома при условии предоставления земельного участка. Сегодня готовность дома оценивается в 95%, стоимость его достройки составляет около 90 млн рублей. В доме 87 дольщиков.

Напомним, что ООО "МСК" прекратило работу на этом объекте из-за отсутствия денежных средств. Генподрядчиком строительства ЖК выступала компания "Штрабаг", которая изначально выразила желание достроить объект, но лишь в том случае, если будет решен вопрос стороннего финансирования таких дорогостоящих работ, как укрепление склона и реконструкция коллектора.

В январе 2019 года компания официально отказалась от роли инвестора и застройщика ЖК "Сердце Нижнего". По словам дольщиков, "для потенциального инвестора предложенные участки не обладают необходимыми параметрами, определяющими инвестиционную привлекательность земельных участков".