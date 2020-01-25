Нижегородским пенсионерам помогут в трудоустройстве с 28 января по 12 февраля Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Центры занятости населения Нижегородской области проведут дни открытых дверей с 28 января по 12 февраля 2020 года. Об этом сообщает региональное управление по труду и занятости населения.

Мероприятия пройдут для граждан 50 лет и старше. Дни открытых дверей состоятся в центрах занятости Сормовского отдела Нижнего Новгорода, а также в центрах Воскресенского, Лысковского, Починковского, Сосновского районов Нижегородской области и Первомайска.

Специалисты центров занятости расскажут гражданам пенсионного и предпенсионного возраста о прохождении профессионального обучения, познакомят с основными этапами поиска работы, с возможными видами профессиональной деятельности, а также помогут определиться с работой.

Мероприятия пройдут в рамках национального проекта "Демография", который реализуется в стране в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина.

Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин ранее сообщил, что в 2019 году 2638 нижегородцев предпенсионного возраста прошли профессиональную переподготовку и повысили свою квалификацию. На эти цели было потрачено 80,3 млн рублей.

В 2020 году в Нижегородской области в рамках национальных проектов "Демография" и "Производительность труда и поддержка занятости" выделяется более 174 млн рублей. Объемы финансирования выросли на 30 млн рублей по сравнению с прошлым годом