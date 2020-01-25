Более 25 тысяч литров контрафактного алкоголя обнаружили полицейские на складе в Дзержинске Бизнес

Фото: ГУ МВД России по Нижнему Новгороду

Более 25 тысяч литров контрафактного алкоголя обнаружили полицейские на складе в Дзержинске на ул.Лермонтова. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области 27 января 2020 года.

В ходе обыска было обнаружено и изъято более 7,5 тысяч бутылок водки, а также другие емкости. Кроме того, в гаражах стояли стеклянные бутылки различного объема (бывшие в употреблении с оригинальными акцизными марками) и пластиковые бутылки со спиртосодержащей жидкостью.

Сотрудники полиции установили личность подозреваемого в организации незаконного производства по розливу и фасовке спирта и спиртосодержащей жидкости, который является арендатором помещения.

В настоящее время 49-летний житель Дзержинска, подозреваемый в совершении данного преступления, свою вину в противоправном деянии признал в полном объеме. Расследование продолжается.

Максимальное наказание по ч.6 ст.171.1 УК РФ - лишение свободы сроком до 6 лет.