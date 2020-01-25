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Более 25 тысяч литров контрафактного алкоголя обнаружили полицейские на складе в Дзержинске на ул.Лермонтова. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области 27 января 2020 года.
В ходе обыска было обнаружено и изъято более 7,5 тысяч бутылок водки, а также другие емкости. Кроме того, в гаражах стояли стеклянные бутылки различного объема (бывшие в употреблении с оригинальными акцизными марками) и пластиковые бутылки со спиртосодержащей жидкостью.
Сотрудники полиции установили личность подозреваемого в организации незаконного производства по розливу и фасовке спирта и спиртосодержащей жидкости, который является арендатором помещения.
В настоящее время 49-летний житель Дзержинска, подозреваемый в совершении данного преступления, свою вину в противоправном деянии признал в полном объеме. Расследование продолжается.
Максимальное наказание по ч.6 ст.171.1 УК РФ - лишение свободы сроком до 6 лет.
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