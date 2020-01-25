Нижний Новгород входит в перечень популярных маршрутов у туристов из Китая, - исследование Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Нижний Новгород входит в перечень популярных маршрутов у туристов из Китая, передвигающихся на поездах. Таковы данные исследования специалистов российского сервиса путешествий Туту.ру за 2019 год.

Исследование показало, что всего около 5% от всех пассажиров российских поездов являются жителями других стран. Наиболее востребованные маршруты у туристов из Китая - это направления центральной России. Здесь доля граждан Китая среди других иностранцев составляет 6-10%. Средняя доля китайских туристов среди всех иностранцев - около 4%.

Помимо Нижнего Новгорода в перечень популярных маршрутов у китайских туристов является Санкт-Петербург, Владимир, Тула и Казань

Также сообщается, что китайских туристов четыре пика посещения России. Один из них - Китайский Новый год: конец января - начало февраля. В это время доля китайских туристов составляет 6%, что в полтора раза выше среднего.

Еще одним периодом, когда в России наблюдается наплыв китайских туристов, является Новый год - конец декабря и начало января. В это время доля китайцев среди иностранных пассажиров составляет 8% (в два раза выше среднего значения).

Также жители Китая часто приезжают в Россию на 1 мая (в Китае это День труда) - как и на Новый год, доля китайцев достигает 8% (в два раза выше среднего). Еще одной популярной датой для китайцев в России является 1 октября (День образования КНР), в конце сентября — начале октября их доля составляет около 6% (в 1,5 выше среднего).

Напомним, что сейчас в Китае зарегистрирована вспышка коронавируса (2019-nCoV). Эпидемия распространяется, несмотря на то, что правительство страны ввело жесткие меры по предотвращению его распространения.

По данным на 24 января 2020 года в мире зарегистрировано 633 подтвержденных случая заболевания, вызванного коронавирусом. Причем в Китае таких случаев заболевания зарегистрировано 625 (преимущественно в г. Ухань, а также в Пекине, Шанхае и провинции Гуандун), еще четыре - в Таиланде, по одному в Японии, Республике Южная Корея, США, Тайвань.

Известно, что в результате болезни произошло 17 летальных исходов. Кроме того, заразились 15 медработников.

России из-за вируса на границах усилен санитарный контроль, медицинский персонал готов предпринять меры при подозрении на новую коронавирусную инфекцию, проработаны вопросы немедленной изоляции лиц с подозрением на заболевание.

Кроме того, из-за вируса усилен на границах санитарный контроль, в том числе в аэропорту "Стригино", где установлены тепловизоры для международного сектора. Приборы установлены перед кабинами паспортного контроля в прилета и работают в режиме реального времени, измеряя температуру проходящих мимо них пассажиров. Данное оборудование необходимо для раннего выявления угроз инфекционных заболеваний.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что по состоянию на 23 января случаев подозрений на коронавирусную инфекцию в Нижнем Новгороде не выявлено.