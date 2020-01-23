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Общество

Пассажиров из Азии проверяют в аэропорту "Стригино" из-за коронавируса в Китае

24 января 2020 13:02  [38] Общество
Пассажиров из Азии проверяют в аэропорту Стригино из-за коронавируса в Китае

Пассажиров из Азии проверяют в аэропорту Стригино из-за коронавируса в Китае

Специалисты Роспотребнадзора проверяют пассажиров из Азии, которые потенциально могут быть переносчиками нового коронавируса из Китая. Об этом сообщили в ведомстве.

По информации комитета гигиены и здравоохранения КНР, сейчас в мире зарегистрировано 633 подтвержденных случая заболевания, вызванного новым коронавирусом (2019-nCoV).

Причем в Китае таких случаев заболевания зарегистрировано 625 (преимущественно в г. Ухань, а также в Пекине, Шанхае и провинции Гуандун), еще четыре - в Таиланде, по одному в Японии, Республике Южная Корея, США, Тайвань.

Известно, что в результате болезни произошло 17 летальных исходов.

Кроме того, заразились 15 медработников.

"Очевидна передача вируса от человека к человеку", - пояснили в ведомстве.

Власти провинции Хубэй ввели запрет на междугородние и международные рейсы, а также прекратили работу кинотеатров и баров. Пекин отменил часть крупных мероприятий, включая новогодние ярмарки.

В России из-за вируса на границах усилен санитарный контроль, медицинский персонал готов предпринять меры при подозрении на новую коронавирусную инфекцию, проработаны вопросы немедленной изоляции лиц с подозрением на заболевание.

Кроме того, из-за вируса усилен на границах санитарный контроль, в том числе в аэропорту "Стригино", где установлены тепловизоры для международного сектора. Приборы установлены перед кабинами паспортного контроля в прилета и работают в режиме реального времени, измеряя температуру проходящих мимо них пассажиров. Данное оборудование необходимо для раннего выявления угроз инфекционных заболеваний.

В Роспотребнадзоре сообщили, что по состоянию на 23 января случаев подозрений на коронавирусную инфекцию не выявлено.

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