Нижегородцам предложили выбрать проект фонтана на Нижневолжской набережной Культура и отдых

Нижегородцам предложили выбрать проект фонтана на Нижневолжской набережной. Об этом сообщили в АНО "Институт городской среды Нижнего Новгорода" (Институт урбанистики).

Проголосовать за понравившийся фонтан можно на официальном сайте городской администрации в разделе "Пресс-центр" – "Интерактивные опросы" или по ссылке. Голосование продлится до 10 февраля 2020 года.

Как отметили в Институте, на сайте представлены два вида фонтанов. В основе круглого фонтана – плоская чаша диаметром 15 метров. 220 струй задействованы в светодинамическом представлении, некоторые из них поднимаются на высоту до 10 метров. На водный экран, 15х5 метров, расположенный в центре, проецируется лазерное и видео-шоу. Фонтан можно использовать как мультиформатную образовательную площадку, рассчитанную для взрослых и детей.

Особенность второго квадратного фонтана – интерактивность. Нажимая на кнопки (кнопки – всепогодные и антивандальные), можно будет менять количество, высоту, конфигурацию и цвет водных струй. Размеры пешеходной зоны объекта – 15х16 метров. На ней размещены 84 вертикальные водные струи и 66 водных арок. Кроме того, предусмотрен детский интерактивный игровой режим.

Напомним, в рамках концессионного соглашения с администрацией города "Городские инженерные системы" должны были реконструировать 13 городских фонтанов: в Советском районе на ул. Бекетова и Рокоссовского, в Нижегородском районе в пер. Чернопрудском, в Ленинском районе около гостиницы "Заречная", в Канавинском районе на ул. Есенина, в Московском районе по адресу: Московское шоссе, 177; в Сормовском районе группу фонтанов на улице Рыбакова и один на ул. Энгельса у "Метеора", в Автозаводском районе в сквере на проспекте Ильича.