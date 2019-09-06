Еще один фонтан заработал в Нижнем Новгороде Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Второй по счету фонтан открыт после реконструкции в Советском районе. Фонтан расположен на улице Бекетова в сквере 65-летия Победы. Как сообщили в пресс-службе администрации города, в ходе реконструкции выполнены следующие работы: отреставрирована чаша фонтана, обновлено техническое помещение, выполнена новая водная картина, установлена подсветка.

Руководитель проекта ООО "ГИС" Роман Чайка отметил, что в фонтане установлены фильтры для воды, ранее их ни в одном из нижегородских фонтанов не было, поэтому любое загрязнение могло способствовать поломке фонтана.

"Сейчас фильтры для воды мы устанавливаем в каждом новом фонтане, поэтому они смогут прослужить дольше", - сказал он.

Напомним, насосы фонтана на ул.Рокоссовского возможно придется заменить после попадания в них пенящихся веществ. Фонтан не проработал и месяца после открытия в День города.

Всего в рамках концессионного соглашения с администрацией города "Городские инженерные системы" реконструируют 13 городских фонтанов: в Советском районе на ул. Бекетова и Рокоссовского, в Нижегородском районе в пер. Чернопрудском, в Ленинском районе около гостиницы "Заречная", в Канавинском районе на ул. Есенина, в Московском районе по адресу: Московское шоссе, 177, в Сормовском районе группу фонтанов на улице Рыбакова и один на ул. Энгельса у "Метеора", в Автозаводском районе в сквере на проспекте Ильича.

В ближайшее время планируется завершить работы на Черном пруду, затем на комплексе из 5-ти фонтанов на ул. Никиты Рыбакова.