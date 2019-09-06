Последние новости рубрики Общество
11 сентября 2019 09:10  [39] Еще один фонтан заработал в Нижнем Новгороде
10 сентября 2019 20:52  [208] Нижний сегодня: главные события дня
10 сентября 2019 18:39  [207] Видеомониторингом планируют охватить 100% лесов Нижегородской области
10 сентября 2019 18:33  [180] Уникальный прибор для борьбы с "черными лесорубами" разработали в Нижегородской области
10 сентября 2019 18:06  [167] Общественные контролеры проинспектировали дорогу после ремонта в Павловском районе
10 сентября 2019 18:01  [168] Почти 200 единиц техники получили нижегородские лесники в рамках нацпроекта "Экология"
10 сентября 2019 17:29  [162] Дзержинскую библиотеку им.Гагарина полностью обновят до конца 2019 года
10 сентября 2019 17:09  [168] "НОЦ - это новые возможности по продвижению науки", - Кирилл Марков
10 сентября 2019 17:03  [204] Гордума обратилась к Владимиру Панову с просьбой выделить средства на проектирование школы №120
10 сентября 2019 17:02  [174] "Самое главное в НОЦ - связка научной мысли с бизнесом", - Николай Карякин
Общество

Еще один фонтан заработал в Нижнем Новгороде

11 сентября 2019 09:10  [39] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Второй по счету фонтан открыт после реконструкции в Советском районе. Фонтан расположен на улице Бекетова в сквере 65-летия Победы. Как сообщили в пресс-службе администрации города, в ходе реконструкции выполнены следующие работы: отреставрирована чаша фонтана, обновлено техническое помещение, выполнена новая водная картина, установлена подсветка.

Руководитель проекта ООО "ГИС" Роман Чайка отметил, что в фонтане установлены фильтры для воды, ранее их ни в одном из нижегородских фонтанов не было, поэтому любое загрязнение могло способствовать поломке фонтана.

"Сейчас фильтры для воды мы устанавливаем в каждом новом фонтане, поэтому они смогут прослужить дольше", - сказал он.

Напомним, насосы фонтана на ул.Рокоссовского возможно придется заменить после попадания в них пенящихся веществ. Фонтан не проработал и месяца после открытия в День города.

Всего в рамках концессионного соглашения с администрацией города "Городские инженерные системы" реконструируют 13 городских фонтанов: в Советском районе на ул. Бекетова и Рокоссовского, в Нижегородском районе в пер. Чернопрудском, в Ленинском районе около гостиницы "Заречная", в Канавинском районе на ул. Есенина, в Московском районе по адресу: Московское шоссе, 177, в Сормовском районе группу фонтанов на улице Рыбакова и один на ул. Энгельса у "Метеора", в Автозаводском районе в сквере на проспекте Ильича.

В ближайшее время планируется завершить работы на Черном пруду, затем на комплексе из 5-ти фонтанов на ул. Никиты Рыбакова.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Фоторепортажи
Хор в метро
06 сентября 2019 18:56Хор в метро
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph