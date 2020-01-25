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Бизнес

Концепция реконструкции мукомольного комплекса Башкирова одобрена в Нижнем Новгороде

27 января 2020 14:34  [155] Бизнес

Архитектурный совет Нижегородской области при департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций одобрил концепцию реконструкции мукомольного комплекса купца Башкирова в Нижнем Новгороде 23 января 2020 года. Об этом сообщил Бизнес News со ссылкой на руководителя проекта, архитектора Алексея Пушкарева.

Ансамбль зданий находится в видовой точке на набережной Оки вблизи метромоста (в районе ул.Черниговской) и включает три объекта культурного наследия - корпус мельницы, общежитие для рабочих и лабазы (склады для товара), построенные с 1870 по 1914 год.

В 1970-е годы на месте одного из корпусов мельницы был возведен элеватор.

Как отметил Алексей Пушкарев, концепция развития территории предполагает максимально бережное отношение к исторически ценной среде: объекты культурного наследия подлежат реставрации и получат новое назначение. При этом на месте элеватора - промышленной постройки 70-х годов 20 века – планируется возвести многофункциональное здание, в котором будет жилье, деловой центр, отель и торговые помещения.

"Архитектурный совет одобрил проект практически единогласно к дальнейшей проработке. Автор проекта (многофункционального здания – прим. ред.) - архитектор из Санкт-Петербурга Евгений Герасимов. Здание будет иметь современный облик и надеемся, что станет знаковым объектом необычной архитектуры в Нижнем Новгороде", - сказал руководитель проекта.

Алексей Пушкарев добавил, что реконструкция комплекса Башкирова – первый этап масштабного проекта, который предполагает комплексное обновление всей территории улицы Черниговской от Казанской площади до переулка Мельничный.

Комплекс находится в собственности ОАО "Нижегородский комбинат хлебопродуктов-Девелопмент" (НКХП-Девелопмент). В компании добавили, что элеватор, возведенный в 1970-е годы, будет демонтирован в конце января – начале февраля этого года.

"Проект "НКХП-Девелопмент" (компания–собственник мукомольного комплекса и автор концепции редевелопмента – прим. ред.) является очень ценным для нас. Будет создано новое общественное пространство для нижегородцев, которое станет продолжением Нижневолжской набережной", - сообщил министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергей Баринов.

Руководитель ведомства рассказал, что впервые в Нижегородской области подобный проект будет реализован в рамках договора на комплексное развитие территории.

"Это уникальный договор, такие договоры в Нижегородской области ещё не заключались. Правительство региона сформировало нормативную базу - мы предусмотрели нормативные аспекты, которые позволяют этот проект реализовать", - сказал министр.

Ранее сообщалось, что правительство области рассчитывает на восстановление мукомольного комплекса купцов Башкировых к 800-летию Нижнего Новгорода.

Напомним, АО "НоваКард" планирует развитие ул. Черниговской на соседнем участке (от Метромоста до Молитовского моста), комплексное благоустройство набережной Оки, создание многофункционального центра и преобразование Куйбышевской водонапорной станции в бизнес и арт-объект. Общая длина территории между метромостом и Молитовским мостом. составляет более двух километров.  Объем инвестиций составляет 9 млрд рублей.

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